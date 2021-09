Dramático relato de matrimonio que sufrió un asalto: los ataron y picanearon

"No estamos en nuestro mejor momento para hablar. Esto es para que la gente tenga cuidado", comenzó diciendo Marta Mena, la mujer de 67 años, quien junto a su marido sufrió un violento asalto en su domicilio, en la ciudad de La Falda.



Marta y su esposo Alfredo Valzachi, estaban por almorzar cuando tres delincuentes armados ingresaron al domicilio, los maniataron, los golpearon, y los amenazaron con pistolas y con una picana.



"En mi casa saltaron la verja y nos sorprendieron a mi marido en la cocina, con un ataque sangriento. Lo golpearon y cuando lo ven ensangrentado le pusieron una picana", relató la mujer a Cadena 3.



"Eran tres, a mí me asignaron al menudito y no me puso la picana tan fuerte, pero me tiró al suelo y me ató de manos y pies", describió.



Alfredo, quien estuvo internado a raíz de las heridas, dijo que lo primero que atinó a hacer fue abalanzarse sobre el mayor, pero lo único que consiguió es que otro de los sujetos le pegara con una culata.



"Después de ahí hubo momentos de intranquilidad, vi que la situación era grave y pregunté cuál era la actitud que iban a asumir ellos y ahí empezó la disputa de ellos si nos ataban o no", relató.



El matrimonio dijo que se llevaron unos 70 mil pesos en efectivo, dinero que ambos tenían guardado, y que al mismo tiempo vaciaron carteras, billeteras. "No se llevaron ninguna tarjeta o documento, pero se llevaron cosas de valor, 4 o 5 pares de zapatillas, camperas, cosas de recuerdo, ropa interior, cadenitas", enumeró la mujer.



Para Marta se trata de jóvenes que trabajan como vendedores ambulantes y que aprovecharon la oportunidad para ingresar a la vivienda.



"En mi casa, después de semejante hecho dejaron una bolsita llena de especias. Salen a vender y hacen de las suyas", advirtió.