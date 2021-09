Triple crimen de Bajada Grande: condenaron a Siboldi y absolvieron a sus hijos

Pelea y crimen

en la causa por el triple crimen de Bajada Grande de Paraná.Según adelantó el tribunal, compuesto por Alejandro Cánepa, Rafael Cotorruelo y Alejandro Grippo, Siboldi padre fue considerado "autor materialmente responsable del homicidio de Martín y Luciano Álvarez".En tanto, uno de los asesinatos no fue resuelto. Oscar Siboldi, “no fue acusado de la muerte de Miguel Aguirre, por parte de la Fiscalía, por lo que el tribunal está impedido de analizar si tuvo responsabilidad o participación”, señaló el juez Cánepa.Los jueces de juicio no compartieron la hipótesis de los fiscales Patricia Yedro y Martín Wasinger, quienes habían pedido que se condene a Oscar Siboldi por dos homicidios, y a Brian Siboldi por un homicidio simple y exceso en la legítima defensa.El veredicto estableció la condena a Oscar Siboldi a 21 años de prisión de cumplimiento efectivo por homicidio simple con exceso en la legítima defensa “dos hechos en calidad de autor, declarándose reincidente”. Además, se acumula una pena por el homicidio de Brian Farías en 2018.“La intención de agresión que tenían los Álvarez y Aguirre marcan un contexto que lleva a otra resolución del caso, diferente a la analizada por la Fiscalía. Ha quedado claro que la muerte de Aguirre se produjo en un acto de legítima defensa y se estableció que el tirador estaba en el piso, peleando con el agresor (Aguirre). Por eso, el tribunal considera que no hubo exceso, sino el ejercicio de una legítima defensa en su faz completa”, explicó el magistrado al leer el adelanto de sentencia.En tanto, absolvieron a Brian Siboldi de la acusación por homicidio simple en exceso de legítima defensa. “El tribunal tampoco comparte la conclusión de la Fiscalía respecto de la autoría de Brian Siboldi en el hecho, puesto que no hay ninguna prueba que nos brinde certeza sobre su vinculación en el mismo. Incluso, podemos hasta compartir la mecánica del suceso, pero ello, no nos conduce a la autoría de Brian en la muerte que se le imputara”, consideró Cánepa al mencionar que la acusación al joven sobre la muerte de Aguirre no está probada.De este modo, el tribunal compuesto por Alejandro Cánepa, Rafael Cotorruelo y Alejandro Grippo comunicaron este lunes el adelanto de la sentencia que recayó en la causa e incorporarán el veredicto completo al legajo, el 21 de septiembre a las 8.30.“Fuimos con fe al juicio y el tribunal avaló nuestra teoría. La única discusión es si lo de Siboldi padre fue legítima defensa o exceso”, dijo ael abogado defensor, Alberto Salvatelli, quien resaltó que es una pena unificada de 21 años con las de 15 que tenía. Entonces, por este juicio, le dieron seis años”, resaltó.Interrogado sobre la posibilidad de apelar, el profesional indicó: “en principio, vamos a hacerlo respecto de Oscar Siboldi, pero tenemos que ver los fundamentos.