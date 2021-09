Motociclista sufrió grave golpe en la cabeza tras chocar a una bicicleta

Un hombre de 54 años fue trasladado de urgencia desde Diamante a Paraná en estado inconsciente y con un grave traumatismo de cráneo como consecuencia de un accidente de moto registrado en la noche de este sábado sobre Ruta Provincial 11, a la altura del puente sobre el arroyo La Ensenada.Según reportóel hombre iba al mando de una moto cuando, por circunstancias que se tratarán de establecer de forma fehaciente, embistió a una persona que circulaba a bordo de una bicicleta. Ambos rodados transitaban en la misma dirección: Norte Sur.Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado en primera instancia al hospital San José de Diamante para su atención en la guardia de Emergencias, y luego debió ser derivado al San Martín de Paraná debido a las graves lesiones que presentó.De acuerdo a los datos deen el lugar del accidente se hablaba de un automóvil que podría haber rozado al motociclista y este habría impactado contra la bicicleta.Sin embargo, el jefe de la Departamental policial de Diamante, Maximiliano Villamonte, confirmó aque el motociclista podría haber ido alcoholizado. Además, no llevaba el casco protector colocado.Respecto del siniestro, un remisero aseguró que “con mucha suerte” logró esquivar a uno de los accidentados, evitando llevarlo por delante. “Por suerte pude verlo a tiempo y esquivarlo, si no me lo llevo puesto”, habría asegurado el conductor del automóvil de alquiler que también viajaba de Norte a Sur, a una distancia lejana de ambos accidentados.