Mujeres atacadas en San Benito: se complicó la salud de la sobrina de la policía

La cabo de Policía,, de 36 años, y su sobrina, de 25, permanecen internadas en Terapia Intensiva del hospital San Martín de Paraná.por las severas lesiones que tienen”, comunicó ael jefe del servicio, Dr. Guillermo Grieve.Ambas, actual pareja de la mujer policía, tras una presunta discusión acontecida el jueves en una vivienda de calle Basavilbaso, en la localidad de San Benito. En medio del altercado, el hombre habría tomado el arma reglamentaria de la uniformada y efectuó varios disparos hacia ambas mujeres, para luego darse a la fuga con la pistola en sus manos.; se debió limpiar la cavidad y suturar en espera de una buena evolución”, explicó el médico al informar que por esa “deberá permanecen en reposo por una semana”. De hecho, se evaluaba iniciar este domingo con un plan de alimentación parenteral., con sostén de drogas para la presión arterial y transfusiones, lo que es habitual para pacientes graves con lesiones graves por arma de fuego y arma blanca”, aclaró el jefe de la Terapia Intensiva del San Martín.Respecto al estado de, el doctor aclaró queproducto del roce de la bala. “Tiene dos tubos de drenaje por neumotórax bilateral y una lesión abdominal”, informó. Se recordará que“Carla hizo fiebre y estamos en la detección para determinar de dónde proviene esa fiebre a través de estudios que están previstos para mañana”, comentó Grieve.La mujer, registra además una fractura en el brazo, para lo cual permanece con estabilizadores y el servicio de Traumatología será el cargado del seguimiento correspondiente.Según informó el médico, las próximas 48 años para determinar la recuperación de ambas mujeres.José Brian López, el detenido por herir de gravedad a una mujer policía y a su sobrina en San Benito, fue trasladado el jueves hasta el Hospital Escuela de Salud Mental, a fin de que “reciba la atención médica y sugerencia que estimen conveniente en relación a su salud mental”. Tras la evaluación correspondiente, el mismo fue trasladado nuevamente a la Alcaidía de Tribunales para continuar con los trámites judiciales previstos para estos casos.Este sábado, se realizó una audiencia de imputación para el acusado. Está imputado por, indicó el fiscal Dato y “López dice que no recuerda nada de lo que pasó , luego del hecho en la vivienda de San Benito, fue a otra casa a dormir, al otro día fue a trabajar y desde ahí llamó el remis para entregarse”, dijo el abogado defensor a“No me acuerdo lo que pasó anoche”, declaró el acusado de balear a policía y su sobrina. José Brian López, el sujeto de 26 años acusado por apuñalar y balear a su pareja, Carla Ledesma, y a la sobrina de ésta, Eliana Ledesma, se entregó a las autoridades judiciales durante el mediodía de este jueves.López arribó al Palacio de Tribunales de Paraná a bordo de un remis de una empresa de Colonia Avellaneda. En un breve diálogo que mantuvo conúnico medio presente en el ingreso a la sede judicial, el sujeto confirmó que no tiene abogado y “nada para decir”.“No me acuerdo lo que pasó anoche”, respondió a la consulta depor el violento episodio de sangre acontecido en la localidad de San Benito.