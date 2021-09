Asesinan a un hombre a puñaladas en el Gran Rosario: es el septimo en la semana

Un hombre fue asesinado hoy tras ser apuñalado en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, que se suma a la saga de seis homicidios cometidos en menos de 24 horas ocurrida al principio de esta semana en la ciudad de Rosario, informaron fuentes judiciales.



El hecho ocurrió alrededor de las 4 de esta madrugada en la zona de calle Soldado Aguirre y Sarmiento de Villa Gobernador Gálvez, ciudad lindera a Rosario.



Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la víctima, de sexo masculino, aún no pudo ser identificada.



De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hombre fue encontrado por vecinos de la zona tirado en la vía pública.



Tras dar aviso a la Policía, personal médico de la fuerza constató su muerte como consecuencia de “heridas de arma blanca en zona superior del cuerpo”, detallaron desde la Fiscalía de Homicidios Dolosos.



El crimen se sumó a los seis asesinatos ocurridos entre el lunes y el martes pasados en Rosario y Villa Gobernador Gálvez, que volvió a colocar a esas ciudades del sur de Santa Fe en la agenda nacional por la violencia con la que operan organizaciones criminales.



Sin embargo, y si bien aún no se determinó el motivo de crimen de esta madrugada, voceros de la investigación indicaron que no posee las mismas características de crímenes mediante sicarios que tuvieron los anteriores.



El fiscal del caso, Ademar Bianchini, solicitó el relevamiento de la escena del hecho y la toma de declaraciones a posibles testigos del crimen, y envió el cuerpo de la víctima para su identificación y autopsia al Instituto Médico Legal de Rosario, dijeron las fuentes.