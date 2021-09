Analizan pedir 90 días de prisión preventiva para sujeto que baleó a dos mujeres

Policiales Volvió a la Alcaidía de Tribunales el detenido por herir a mujeres en San Benito

La situación del agresor

La cabo de Policía, Carla Ledesma, de 36 años sufrió lesiones de arma blanca y dos heridas de bala, una de ellas en la cabeza. Su sobrina, Eliana Ledesma, de 25 años, resultó baleada en el abdomen, en un hecho ocurrido en el domicilio que la primera compartía hasta la noche del miércoles con Brian López, quién era su actual pareja., la Policía concurrió pasada la medianoche a la vivienda de calle Basavilbaso, entre Ramírez y Rivadavia, San Benito, luego de recibir un llamado en el que alertaban que se escuchaban detonaciones de arma de fuego y desesperados pedidos de auxilio.Desde el hospital San Martín diagnosticaron que Eliana Ledesma presentaba dos heridas de armas de fuego en abdomen, mientras que Carla recibió un impacto de bala en el lado izquierdo del cráneo y otra en hombro izquierdo. Asimismo, en primer término, establecieron que tenía "entre 11 y 12 heridas de arma blanca". Según supo este medio, la misma fue sedada e intubada. Su pronóstico es reservado.José Brian López, el detenido por herir de gravedad a una mujer policía y a su sobrina en San Benito, fue trasladado el jueves hasta el Hospital Escuela de Salud Mental, a fin de que “reciba la atención médica y sugerencia que estimen conveniente en relación a su salud mental”.Tras la evaluación correspondiente, el mismo fue trasladado nuevamente a la Alcaidía de Tribunales para continuar con los trámites judiciales previstos para estos casos.Según supo, este sábado se realizaría una audiencia para determinar cuál será su situación judicial. Se espera que se le tome declaración indagatoria.Guillermo Retamar se constituirá como abogado defensor particular de López. El letrado dialogó con el joven, pero no pudo obtener mayores detalles porque el agresor actualmente se encuentra bajo efectos de psicofármacos. López “murmuraba, no se le entendía, se le cerraban los ojos”.