“Encañonó” a niño que salía de la escuela y lo condenaron, pero no irá a prisión

El 7 de septiembre pasado la Jueza de Garantías N°1 Melisa Ríos, homologó el procedimiento de Juicio Abreviado arribado. El acuerdo fue establecido de manera conjunta entre la fiscalía y el imputado, asistido por su defensor técnico. La condena fue de un (1) año y seis (6) meses de prisión de ejecución en suspenso, y dos (2) años de cumplimiento de estrictas reglas de conducta.En esta oportunidad, la fiscal Vanesa Heidel le imputó a GNCG el delito de amenazas calificadas amenazas calificadas (art. 149 bis primer párrafo cláusula segunda del Código Penal) en calidad de autor (art. 45 CP), quien hace menos de un mes amenazó con un arma de fuego a una mujer y a su hijo de 6 años a la salida de la Escuela N° 3 “Mesopotamia Argentina” de la ciudad de Concepción del Uruguay.Según lo estableció la víctima, se trataba de problemas que ambas familias tenían con anterioridad a este hecho. En relación al arma utilizada, una pistola cal. 22 con cargador colocado, según las pericias balísticas solicitadas por la fiscalía determinaron que la misma no era apta para el disparo.En razón de ello, la jueza hizo lugar al acuerdo y condenó a GNCG (sin antecedentes penales computables) a la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión cuya ejecución se deja en suspenso, y dos (2) años de cumplimiento de estrictas reglas de conducta a saber: fijar un domicilio que no podrá variar sin autorización judicial, y abstenerse de generar actos perturbadores contra las víctimas, publicóFinalmente, se dispuso la inmediata libertad del condenado quien cumplía días de arresto, en razón de la prisión preventiva dictada el 17 de agosto pasado. El acuerdo fue suscripto por la fiscal Vanesa Heidel, el defensor particular José Pedro Peluffo y el condenado GNCG.