Volvió a la Alcaidía de Tribunales el detenido por herir a mujeres en San Benito

Policiales Derivan a hospital de Salud Mental a detenido por herir a mujeres en San Benito

José Brian López, el detenido por herir de gravedad a una mujer policía y a su sobrina en San Benito, fue trasladado el jueves hasta el Hospital Escuela de Salud Mental, a fin de que “reciba la atención médica y sugerencia que estimen conveniente en relación a su salud mental”. Tras la evaluación correspondiente, el mismo fue trasladado nuevamente a la Alcaidía de Tribunales para continuar con los trámites judiciales previstos para estos casos, se informó a. Se aguarda que por estas horas se defina su situación judicial y que se determine si se establece para el mismo la prisión preventiva. Desde la Justicia adelantaron que es posible, aunque no está confirmado, que "durante la tarde se realice la audiencia de formulación de cargo".Indicó que “hay un equipo forense en la Justicia que hace las evaluaciones y pide al efector de salud que se atienda la evaluación. Luego nosotros informamos. Ese es nuestro rol”.En el caso de López, indicó que “llegó anoche, se hizo la atención interdisciplinaria y fue nuevamente remitido a la Alcaidía con los informes solicitado. Él no permanece en esta institución”.Añadió que en la Guardia “se evalúan los signos y síntomas que una persona puede presentar que tienen que ver con angustia, situaciones de ansiedad. Se hace una entrevista y se analiza si necesario hacer una intervención farmacológica”.Manifestó que con frecuencia se dan “este tipo de evaluaciones de salud mental con entrevistas en profundidad, analizando ese momento, no de lo sucedido. Tampoco se hacen diagnósticos”.El sujeto de 26 años acusado por apuñalar y balear a su pareja, la cabo primero de Policía de Entre Ríos, Carla Ledesma, y de herir a la sobrina de ésta, Eliana Ledesma, se entregó en los Tribunales ayer a mediodía.que “se tenía conocimiento de que se estaría dirigiendo a Tribunales”.Se supo, además, que a López -hace un par de semanas atrás- se le había allanado el domicilio que comparte con Ledesma dado que se le investigaba por presuntos robos perpetrados y los pesquisas entendían que en el procedimiento podían llegar a hallar elementos que sumaran a la investigación.