Violento asalto en Córdoba: le apuntaron en la cabeza a una nena de 4 años

Una comerciante denunció que sufrió un violento robo -justo a la hora del partido de Argentina-Bolivia por las eliminatorias sudamericanas- en una carnicería de barrio Pueyrredón, al este de la ciudad de Córdoba, donde los delincuentes amenazaron con asesinar a su hija.



“Fue más o menos a las 21.20. Estábamos cerrando, entraron y sacaron el revólver. Me llevaron a la caja y le arrancaron el celular de la mano a mi hija. Nos llevan para atrás a mí y al empleado con mi hija. Pensaban que el empleado era mi marido y amenazaban que iban a matar a mi hija. Sólo pedí a Dios que no ocurriera”, dijo la damnificada.



“Nos encerraron adentro del baño, y no teníamos cómo comunicarnos. Empezaron a aparecer todos los vecinos y nos pudieron sacar porque no podíamos salir. Ataron a mi empleado, estoy embarazada de casi cinco meses. Fue algo feo. Aparte venían a violentar, a ser agresivos. Nos apuntaron a todos con el revólver, incluso a mi hija. Lo único que pido es seguridad. Estamos muy solos, es una zona muy liberada, no había nadie en ese momento”, dijo.



Su esposo contó que él se encontraba en otro lugar al momento del hecho.



“Me avisaron que entraron a robar. Pregunté cómo estaba mi familia. No sé por qué me fui, sinceramente. Le doy gracias a Dios por no haber estado porque podría haber sido peor. Si le ponen un arma en la cabeza a una nena de cuatro años, qué les puede interesar. Los tres entraron armados dispuestos a todos. En todo momento le hacían girar y le hacían ver que estaban las balas. El chico se resistió un poco y lo tiraron”, contó.



La carnicerría se encuentra en David Luque y Buchardo, en pleno barrio Pueyrredón. Ya hubo robos violentos en distintos puntos de Córdoba en momentos que hay eventos deportivos, como por caso un partido de la selección.



Por su parte, vecinos del sector denunciaron la inseguridad y la falta de presencia policial en la zona. “El barrio está complicado. No tenemos presencia policial. Los últimos días ha disminuido. Tuvimos reuniones por el comisario Mario Medina, pero necesitamos presencia policial porque hay arrebatos a todo momento. A los chicos les robaron todo, son laburantes. Ella está embarazada y a la nena la queremos todos también. ¿Qué esperan, que nos armemos? Es el lejano oeste esto. Necesitamos que la Policía esté”, señaló.



Otro comerciante se quejó: “Tengo un taller mecánico. Y tenemos que estar siempre con precaución, todos los días son distintos hechos los que ocurren”.