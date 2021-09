Se entregó remisero acusado de descuartizar y arrojar al arroyo a una mujer

Este jueves se presentó en el Centro de Justicia Penal de Rosario, Ricardo Alberto M., un remisero de 38 años señalado como el responsable de mutilar y arrojar al arroyo Saladillo el cuerpo de María Isabel Ruglio. Se trata del macabro crimen de la jubilada de 73 años ocurrido en febrero del 2020 y que ya tiene a dos personas detenidas.



El hombre se entregó luego de que a principios de esta semana Marcelo Alberto Fernández, acusado por la fiscalía junto a su pareja Josefa Richarte Carrasco, reconociera ser quien mató a la mujer pero que el encargado de hacer desaparecer el cuerpo fue Ricardo M., un amigo que solía pasar por su casa.



Según la declaración de Fernández, ese día estaba ebrio en su casa y tuvo una discusión con la mujer: “Yo la agarré del cuello y se me fue la mano”, dijo. Si bien en un principio pensó que la mujer, que les alquilaba la casa a cambio de cuidados y acompañamiento, estaba desmayada, con el correr del tiempo entendió que la había asesinado.



En ese momento, siempre según el relato de Fernández ante el juez que lleva la causa, Gustavo Pérez de Urrechu, llegó a la casa un remisero amigo que, al ver que las luces de la casa estaban prendidas frenó y se encontró con la escena.



“Yo me deshago del cuerpo”, habría sido la primera reacción del hombre que al momento no figuraba en la investigación. A cambio de eso, le habría pedido un departamento que pertenecía a la familia de Fernández y que se encontraba a la venta.



Todo esto ocurrió, mientras la Josefa Richarte Carrasco no se encontraba en la vivienda, por lo que el hombre asegura que nada tuvo que ver con el homicidio. Además, el detenido aseguró que la muerte de Ruglio no tenía nada que ver con la intención de quedarse con la vivienda, sino que todo empezó con una discusión que se fue de control.



Tras esta declaración, el remisero se hizo presente este jueves en el Centro de Justicia, prestó declaración ante el fiscal Adrián Spelta, que es quien lleva la investigación, y automáticamente quedó detenido a la espera de la audiencia imputativa