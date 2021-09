Policía baleada: Qué decía la mujer sobre su novio, que estaba acusado de robo

Policiales El acusado de balear a policía y su sobrina era investigado por presuntos robos

La cabo de Policía, Carla Ledesma, de 36 años sufrió lesiones de arma blanca y dos heridas de bala, una de ellas en la cabeza. Su sobrina, Eliana Ledesma, de 25 años, resultó baleada en el abdomen, en un hecho ocurrido en el domicilio que la primera compartía hasta la noche del miércoles con Brian López, quién era su actual pareja., la Policía concurrió pasada la medianoche a la vivienda de calle Basavilbaso, entre Ramírez y Rivadavia, San Benito, luego de recibir un llamado en el que alertaban que se escuchaban detonaciones de arma de fuego y desesperados pedidos de auxilio.Desde el hospital San Martín diagnosticaron que Eliana Ledesma presentaba dos herida de armas de fuego en abdomen, mientras que Carla recibió un impacto de bala en el lado izquierdo del cráneo y otra en hombro izquierdo. Asimismo, en primer término, establecieron que tenía "entre 11 y 12 heridas de arma blanca". Según supo este medio, la misma fue sedada e intubada. Su pronóstico es reservado.. Brian López arribó al Palacio de Tribunales de Paraná a bordo de un remis de una empresa de Colonia Avellaneda. En un breve diálogo que mantuvo con, único medio presente en el ingreso a la sede judicial,Al momento de entregarse,con la que se presume que habría atacado a la policía y su sobrina., el Dr. Leandro Dato, Agente Fiscal, conforme sugerencia de las psiquiatras del Departamento Médico Forense, Dra. Zelmira Barbagelata y María Eugenia Londero,En junio de este año, la Policía realizó un allanamiento en la casa de Carla Ledesma porque su pareja, Brian López, estaba bajo sospecha de ser asaltante. En esa oportunidad secuestraron una moto y un celular.En diálogo con, de, Ledesma había manifestado en junio que no sabía que su pareja tenía antecedentes y que “confiaba plenamente en él”.“Cuando hicieron el allanamiento, el domingo, yo estaba de guardia. Me enteré después porque me llamaron familiares para avisarme. Buscaban la moto de mi novio y el celular de él. Nunca supimos por qué fue el procedimiento. Fuimos a Tribunales a averiguar y nos dijeron que estaba supeditado a una investigación y teníamos que esperar”, indicaba en la entrevista.“Mi novio estaba al momento del procedimiento, estaba mi sobrina y mi familia. Primero le dijeron que era por el robo de un celular. Después buscaban armas y demás. Él les explicó que la única arma que hay es la mía, pero yo no estaba en casa, estaba trabajando. Se dejó que hagan el allanamiento como debía ser”, dijo en aquella oportunidadComentó que “”.Además, quiero saber qué pasó. Él no sabe por qué causa es. No sabemos cuándo ni dónde fue.”, remarcó en junio.Sobre otro hombre que estaba involucrado en los robos, señaló que “sé que mi novio lo conoce.”.