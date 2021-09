Tres personas murieron tras el incendio de una vivienda en zona rural

“Las llamas se iniciaron muy cerca de la puerta de ingreso y por eso las víctimas no pudieron salir”. La madrugada de este jueves fue terrorífica para una familia de La Aguada, una zona rural situada 25 kilómetros al noroeste de Río Cuarto, en Córdoba, que para acceder hay que transitar 16 kilómetros de un camino de tierra.



Un hombre identificado como Juan Ávila, de 39 años y sus dos hijos, de 5 y 7 años murieron en un incendio. La madre de los pequeños sobrevivió, pero tiene graves quemaduras.



Sólo la mujer logró escapar de la vivienda. Es que el fuego se inició en una cocina-comedor, justo donde se encuentra el ingreso a la casa. Las llamas taparon la salida y la vivienda se convirtió en una verdadera “trampa mortal”.



A las 6.37 bomberos recibieron el llamado desesperado de la madre de los pequeños. Hallaron a la mujer, Melisa Barra, de 37 años, fuera de la vivienda, con graves quemaduras.



“Tuvo que correr más de un kilómetro para encontrar señal y pedir ayuda”, señalaron fuentes consultadas por La Voz.



Una ambulancia del 107 la trasladó en primera instancia al Hospital San Antopnio de Padua de Río Cuarto y enseguida fue derivada al Instituto del Quemado, a Córdoba. El hombre fallecido tenía 39 años. Sus hijos 7 y 5 años.



“El fuego empezó en la cocina comedor y se generalizó ahí. Las causas se investigan. Los fallecidos no estaban en ese ambiente. A la mujer la encontramos afuera, estaba con un cuadro de nervios”, contó Guillermo Rafti, jefe de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto.



Las víctimas estaban en otros ambientes de la casa y no pudieron salir. La única salida de la casa era la puerta de ingreso. El resto de las ventanas tenían rejas.



En el lugar también había una salamandra. Se investiga si fue desde donde se inició el foco.



Fuentes policiales indicaron que el campo afectado se llama “Los Aromos” y pertenece a la familia de Franco Mugnaini, subsecretario de Infraestructura Agropecuaria de la Provincia.



El hombre que habría trabajado como puestero y su familia son oriundos de Río Cuarto.