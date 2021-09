“No me acuerdo lo que pasó”, declaró el acusado de balear a policía y su sobrina

Llegó en remis

, declaró el acusado de balear a policía y su sobrina. José Brian López, el sujeto de 26 años acusado por apuñalar y balear a su pareja, Carla Ledesma, y a la sobrina de ésta, Eliana Ledesma, se entregó a las autoridades judiciales durante el mediodía de este jueves.López arribó al Palacio de Tribunales de Paraná a bordo de un remis de una empresa de Colonia Avellaneda. En un breve diálogo que mantuvo conúnico medio presente en el ingreso a la sede judicial, el sujeto confirmó que no tiene abogado y “nada para decir”.y de acuerdo al operativo diagramado para dar con él, que ya había sido individualizado por personal policial, había informados de la Dirección de Investigaciones esperándolo en el edificio de Tribunales, mientras que efectivos de la División Operaciones seguían al remis para preservar la integridad de esta persona y los elementos que servirán de prueba para la causa”, comunicó ael jefe de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Horacio Blasón.Y agregó:Así, esta persona llegó a Tribunales, donde era esperada por personal policial y el defensor oficial Jorge Sueldo que ya está a disposición de la Fiscalía en el marco de este grave hecho”.Cabe aclarar que López, al momento de entregarse,El comisario comunicó que se realizan las inspecciones ordenadas por el fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Leandro Dato, quien dispuso la detención de esta persona. “Se le toman los datos personales, es examinado en su salud física y luego se realizan los trámites de identificación y alojamiento en Alcaidía a disposición de la fiscalía de Género”, explicó.“Se determinará su situación procesal, será indagado, hay un cumulo importante de elementos que lo comprometen como responsable del hecho que aconteció en San Benito”, acotó al respecto., destacó.La cabo de Policía de Entre Ríos, Carla Ledesma, permanece hospitalizada en gravísimo estado de salud producto de haber sido apuñalada y baleada en la cabeza por parte de quien sería su actual pareja, Brian López. Muy delicado era también el estado de su sobrina, Eliana Ledesma, de 25 años, quien resultó con una herida de bala en el abdomen, en un hecho ocurrido en las primeras horas de este jueves en el domicilio que la pareja comparte en la localidad de San Benito., pero familiares prefirieron no brindar declaraciones a las cámaras. Si confirmaron que hasta las 5 de la madrugada estuvo presente en la vivienda personal policial a los fines de levantar pruebas que permitan esclarecer el hecho. El domicilio de calles Basavilbaso y Ramírez posee una cámara de seguridad en uno de sus ingresos, por lo cual, el registro podría llegar a ser clave para sumar indicios a la investigación.Los allegados a las víctimas fueron citados por el fiscal Leandro Datto para que brinden su testimonio, cuenten lo que pudieron observar durante los hechos.Las personas confirmaron aque escucharon los disparos y luego todo fue un griterío en busca de ayuda para socorrer a las mujeres heridas.consultó a vecinos si la pareja mantenía una relación conflictiva que podría llegar a encender las alarmas, pero estos aclararon que no había nada en ellos que pudiera llamar la atención. De hecho, en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, este medio pudo confirmar que Ledesma sí mantenía un conflicto con su ex pareja, a quien había denunciado por violencia de género a través de“Hubo varios casos de violencia, hostiga a mi novio y a mí por mensajes. Cambie de numero de celular para que deje de llamarme. Nos quemó un auto y gracias a dios que no estamos hablando de un homicidio”, había manifestado la mujer aen abril de este año.