Policía apuñalada y baleada por su pareja había denunciado por ataques a su ex

Había denunciado por agresiones a su ex

Muy delicado era también el estado de su sobrina, Eliana Ledesma, de 25 años, quien resultó con una herida de bala en el abdomen, en un hecho ocurrido en las primeras horas de este jueves en el domicilio que la pareja comparte en la localidad de San Benito., pero familiares prefirieron no brindar declaraciones a las cámaras. Si confirmaron que hasta las 5 de la madrugada estuvo presente en la vivienda personal policial a los fines de levantar pruebas que permitan esclarecer el hecho.Los allegados a las víctimas fueron citados por elpara que brinden su testimonio, cuenten lo que pudieron observar durante los hechos.Vecinos dieron que cuenta que, los que anoche –afortunadamente- se habían quedado a dormir en casa de su abuela, ubicada al lado del hogar familiar.Las personas confirmaron aquepara socorrer a las mujeres heridas.consultó a vecinos si la pareja mantenía una relación conflictiva que podría llegar a encender las alarmas, pero estos aclararon que no había nada en ellos que pudiera llamar la atención. Ledesma sí mantenía un conflicto con su ex pareja, a quien había denunciado por violencia de género a través de“Hubo varios casos de violencia, hostiga a mi novio y a mí por mensajes. Cambie de número de celular para que deje de llamarme. Nos quemó un auto y gracias a Dios que no estamos hablando de un homicidio”, había manifestado la mujer aen abril de este año.“Estando con mi ex pareja siempre sufrí violencia de género. Una esperaba que cambie y que se termine, pero siempre fue así. Radicamos denuncias y él tuvo la intervención de la municipalidad de San Benito”, expresó en aquella oportunidad.“En enero del 2020 decidí separarme definitivamente y me fui de la casa donde vivíamos juntos, sabía que ahí no iba a estar tranquila. Desde ese momento hasta el día de hoy me ha acosado y maltratado”, dijo, y agregó que un día su ex pareja la estaba esperando en la parada del colectivo que se toma para ir a trabajar: “Me quiso sacar el celular y forcejeamos. En ese momento llegaron unos compañeros de trabajo y él se fue”.. No sé qué necesitan para controlarlo y que nos deje vivir tranquilo”, pidió angustiada al finalizar.