Empresas de mensajerías en alerta por nuevas modalidades de estafas

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Una empresa de mensajería de la ciudad de Concordia dio a conocer una modalidad en la que fueron estafados por una persona.



Según se detalla, recibieron un mensaje solicitando un motomandado para una zona del barrio La Bianca, donde se debía retirar un paquete, efectuar el pago y luego dirigirse a otra dirección, para dejar el pedido y recibir el correspondiente pago por el servicio. Pero se encontraron con que en el lugar indicado, no habían solicitado al trabajador.



“Se puso de moda el tema de esperar en la esquina para retirar el envío, luego te mandan a cualquier dirección y en ese lugar no hay nadie”, contó Gerardo Olivieri a Diario Río Uruguay.



A su vez, agregó que “como nosotros trabajamos contrarrembolso, pagamos con la idea de no volver, por diferentes cuestiones, pero sobre todo por tiempo”. Y remarcó que “estas situaciones nos están ocurriendo a la mayoría de las empresas y a nosotros es la tercera vez que nos pasa”.



En este caso, el trabajador de la mensajería fue estafado por $1500, luego de realizar el pago en la primera dirección a la que había ido.



Olivieri hizo un llamado de atención a las diferentes empresas y también a la comunidad concordiense, diciendo que “queremos que las empresas tengan cuidado y que la gente sepa sobre estas situaciones, para estar alerta y atenta”.