Alertan por reiterados robos en autos: inhiben y bloquean el cierre centralizado

El segundo jefe de la División Robos y Hurtos de la Policía, Walter Giordano, detalló la modalidad en la que operan las bandas y brindó detalles de los aparatos de tecnología que utilizan para bloquear el cierre centralizado y robar elementos de valor de los vehículos.Según se pudo conocer, se han detectado seis hechos con esta “nueva modalidad”. En Paraná robaron elementos de cuatro vehículos, en Cerrito uno y en Crespo se produjo otro robo. Los mismos derivaron en un allanamientos y secuestro de elementos de interés para la causa. Para Giordano “sabemos que hay personas y bandas que están operando con esta nueva modalidad y le pedimos a la sociedad que esté atenta”.Desde la Policía recomiendan tener precaución y no dejar bienes, dineros y elementos de valor dentro de los autos cuando quedan estacionados en la vía pública. “para tener un buen resultado en cuanto a la comisión del hecho”, comentó el comisario.Además recomendó controlar bien el cierre. “Es una comodidad cerrar el auto de manera remota, pero”.También agregó que “ante la faltante de algún elemento se denuncie rápidamente en la Comisaría para avanzar con la investigación y determinar los parámetros de las personas que actúan bajo esta modalidad”.Giordano brindó algunos detalles que han podido conocer a partir de las investigaciones que realizaron. En el último procedimiento realizado en Santa Fe, por dos robos cometidos el 9 y 19 de agosto en nuestra ciudad, localizaron seis celulares, un handy, una cámara Go Pro con tarjeta de memoria, un cheque de $23.000 pesos en efectivo y 100 dólares. También secuestraron un vehículo Peugeot 308 de color blanco, el cual fue utilizado para cometer el robo, y detuvieron a un hombre., o equipo de comunicación, los cuales se pueden comprar fácilmente por internet. Luego, con conocimiento muy profundo de los aparatos, interfieren las frecuencias que determina un bloqueo en el cierre centralizado del vehículo o camioneta. Posteriormente con las puertas abiertas del mismo se apropian de los bienes dentro del rodado”.También aclaró que “las frecuencias son distintas y dependen de los modelos y las marcas de los vehículos. Generalmente bloquean el cierre de autos de un valor importante”.“Tenemos conocimiento que”. Y agregó, con preocupación, que “es un delito que se puso de moda, hemos realizado diversos procedimientos por otros delitos y localizamos handys dentro de viviendas”.Tal como sucede con las estafas y los delitos informáticos, esta modalidad de robo dificulta la investigación de la Policía ya que según Giordano “pueden ser personas que actúan en ciudades más grandes y de recorrida en Paraná cometan el robo”. Además según expresaron los investigadores, no llaman la atención ya que “circulan en autos nuevos y se encuentran con los papeles al día”.Por último, expresó aes “un delito de difícil comprobación y también tiene una dificultad en cuanto a la dureza penal. Solo se encuadra en un delito de hurto, el cual impone una pena en expectativa muy baja”.