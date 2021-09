Habló el papá del nene de tres años abusado y contó qué pasó

Policiales Sujeto abusó de un nene de tres años y quedó grabado el momento del secuestro

Las aberrantes imágenes se conocieron en la mañana de este miércoles: un nene de 3 años que se encontraba perdido en el partido bonaerense de San Miguel fue abusado el pasado sábado a la madrugada por un hombre, identificado como José González, de 60 años.“En ese sentido, aclaró: “Salimos a buscarlo apenas salió de casa, habrán pasado cinco minutos”.El está bien, ayer lo atendió una psicóloga y una doctora. Gracias a Dios no llegó a mayores, pero es lo que se ve, se toca las partes íntimas y se lleva al nene de la mano”, indicó en primer lugar en diálogo con C5N.Franco destacó la importancia de que la calle era transitada y sostuvo que eso seguramente impidió que el hombre continuara con el abuso.Ante los comentarios en los medios, Franco se vio en la necesidad explicar paso a paso qué había pasado en los minutos previos a que el menor se escapara de su casa: “El nene estaba conmigo y sus hermanos. Mi señora salió a comprar. Lo bajé de la cama y en el descuido se fue. Le pregunté a los hermanos y me dijeron ‘se fue con mamá’. Entonces me quedé tranquilo. Cuando la madre volvió me dijo que el nene habrá salido atrás y no lo vio”, sostuvo.El padre del chico de 3 años explicó que el pequeño solo “habrá recorrido 30 metros, como mucho” en tanto desde esa esquina hasta el kiosco donde se encontraba su madre “habrá otros veinte metros”.Contó entonces que una pareja dentro de un auto vio al nene corriendo solo y lo retuvieron incluso sin saber qué había pasado, hasta que apareció la Policía y los padres.En tanto, José González fue identificado gracias a los videos recopilados por la Policía Municipal de San Miguel, quedó detenido y enfrenta cargos de hasta 10 años de prisión.