Detuvieron a un automovilista que arrastró 300 metros a un perro

La Policía rescató a un perro que era arrastrado por un vehículo en la autopista Córdoba - Rosario. El conductor del rodado, una furgoneta con caja, fue demorado.Sucedió este lunes a la altura de la ciudad de Pilar, tras el llamado de otro conductor que contó que veía a una furgoneta arrastrar a un perro y que quien manejaba no hacía caso a las señas de otras personas.“Se procede en el kilómetro 699 a identificar la camioneta, tratándose de una Kia, divisando en su caja un can mestizo adulto joven macho”, señalaron los policías aSegún explicaron, el animal tenía sangre en su boca “con laceraciones profundas en cuatro miembros y región de la ingle” y a través de las fotos se pudo ver sangre en sus extremidades.El vehículo quedó secuestrado y la Policía aprehendió al hombre, de 50 años, por infracción a la ley Sarmiento de maltrato animal.El conductor es empleado de una estación de servicio, y aparentemente, según indicó el comisario Ceballos ala intención era "trasladarlo de un lugar a otro"."Lo ataron a la cabina de la parte de atrás con una soga y el hombre emprendió viaje sin percatarse que el perro saltó y quedó colgado. Según los vehículos que circulaban lo arrastró unos 200, 300 metros. Él ha manifestado que no se percató de esta situación y llevaba al can en el furgón que conducía", agregó.