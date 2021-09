Buscan a un joven de 22 años que fue a pescar y cayó al río Paraná

Un joven de 22 años que había salido de pesca es intensamente buscado por personal de Prefectura Naval Argentina y buzos tácticos luego de que se precipitara a las aguas del río Paraná este lunes por la tarde en la zona del barquito de Papel.Nicolás Verón llegó la tarde de ayer junto a un hermano, dos de sus cuñados y otro compañero a la zona de avenida Francia y el río. Según detalló este martes Isabel, una de sus tías, en un momento determinado el chico intentó recoger lo que había pescado, resbaló y cayó a las aguas del Paraná.En declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Isabel comentó que "él vino con el hermano, dos de sus cuñados y otro compañero. A eso de las 8, según lo que me comentaron, el se agachó para levantar unos pescados, resbaló y cayó a la altura de un desagüe. Los otros muchachos intentaron socorrerlo, pero no pudieron y vieron cuando se hundía".Tras recordar que sus familiares permanecieron toda la noche, la mujer se quejó de que Prefectura no se movió con rapidez para buscar a su sobrino: "Nosotros vinimos a las 4 de la mañana y aparentemente nadie había patrullado. Recién hoy vimos una lancha de Prefectura que estaba dando vueltas pero nada más".Según aportó la tía de Nicolás, era la segunda vez que el muchacho participaba de una jornada de pesca. Y lamentó que Nicolás no supiera nadar. "Necesitamos que lo encuentren", comentó visiblemente angustiada la mujer. Fuente: (La Capital).