Caso Calleja: Morato seguirá detenido y podría ampliar su declaración

Paraná Con profunda congoja pidieron justicia frente a Tribunales por Gonzalo Calleja

Ezequiel Morato continuará detenido por 60 días más, acusado por el homicidio del contador Gonzalo Calleja fue asesinado el 15 de julio en la zona del barrio Consejo, en Paraná.Calleja desapareció el miércoles 14 de julio cerca de las 16 cuando llegó al barrio 1° de Julio por calle Suipacha y estacionó su auto en inmediaciones de Pringles, en Paraná. En ese lugar fue encontrado por sus allegados el vehículo ese mismo día, cerca de las 21. Recién al otro día por la tarde el cuerpo del contador fue hallado debajo de un árbol en un campo de trigo ubicado en calle Montiel, a unos ocho kilómetros de donde estaba su auto Ford Fiesta, en cuya guantera se hallaron más de 9.500 dólares.Eduardo Gerard, el defensor de Morato.Y agregó: “Morato en su declaración de imputado, manifiesta lo que conoce, lo que él vivió respecto del hecho, y después dio lugar a las preguntas que hizo la Fiscalía, respondió todos los interrogantes, con la reserva de la identidad de la persona que estaba dentro del vehículo Fiat 1 en el momento en el que ocurrieron los hechos”.“Es una persona que él conoce, y que por la propia reserva que manifestó ante el fiscal, por el temor fundado que tiene hacia él y su familia, no quiso precisar ningún dato respecto de esta persona”, aclaró el abogado.Según explicó Gerard, “Morato convoca a Calleja para hacer un intercambio de pesos por dólares en el lugar donde fue encontrado el vehículo de Calleja; en el Fiat 1 de Morato se produce el intento de intercambio, hubo una circunstancia particular, una divergencia de opiniones respecto del cambio de moneda, y en el marco de esa divergencia se produjo la muerte de Calleja, cuyos detalles no quiero adentrarme ni hacerlo público porque hay que respetar el sentimiento de los familiares dado que estas cuestiones deben quedar reservadas en el ámbito de la causa”.Y manifestó su divergencia de opinión respecto de lo que sostiene la Fiscalía porque a Morato se lo imputó por Homicidio agravado con alevosía. El defensor anticipó que solicitará el cambio de carátula “porque no se corresponde con los hechos, con las pruebas producidas”.Al adelantar que Morato podría ampliar su declaración, su defensor indicó que “el plazo establecido por la prórroga de prisión preventiva de 60 días tiene en cuenta la producción de pruebas que restan emitir su informe, en particular todo lo referido a pruebas informáticas, como el entrecruzamiento de llamadas de todos los celulares secuestrados, la duplicación de la tarjeta SIM de Morato y los registros de las cámaras de seguridad”.