Hijo de un pastor y prófugo: el acusado de drogar y violar a una adolescente

La Justicia no descarta que Leonardo Sacco haya escapado de la Argentina.

Las amenazas del pastor

La Justicia de Córdoba busca desde hace 20 días a un joven de 23 años acusado de drogar y violar a una adolescente de 17 en la ciudad de San Francisco. Los investigadores no descartan que el presunto abusador se haya escapado del país por lo que, en las últimas horas, difundieron su foto y pidieron colaboración para encontrarlo.Se trata de Leonardo Sacco, hijo de un conocido pastor evangélico de la zona, que llegó a estar arrestado por amenazar al fiscal que lleva adelante la causa por abuso sexual agravado que involucra al joven.De acuerdo a la reconstrucción, el día del hecho la víctima y el acusado coincidieron en un bar junto a un grupo de amigos pero más tarde se retiraron juntos en el auto de él. La joven sostuvo en su declaración que salieron a dar una vuelta y compraron una cerveza, pero Sacco le puso una pastilla de Clonazepam en la bebida y la violó cuando ella perdió la conciencia.Según datos de la investigación, la violación se habría consumado en un descampado y en el interior del auto color gris del imputado, quien después del ataque abandonó a la adolescente en una zona céntrica de San Francisco.“Si se ha ordenado la detención de esta persona es porque creemos que el hecho existió”, remarcó una fuente cercana a la causa en diálogo con La Voz de San Justo, haciendo referencia a las pruebas “contundentes” que figuran en la investigación a cargo del fiscal Bernardo Alberione.Sin embargo, pese a la orden de captura, Sacco sigue prófugo y la búsqueda empieza a ampliarse fuera de la ciudad cordobesa. “Salvo que haya cruzado por un puesto ilegal, creemos que del país no salió”, indicaron. Pero tampoco lo descartan.En tanto, el pastor Víctor Sacco fue imputado y detenido durante tres días por amenazar al fiscal de la causa que investiga a su hijo. “Lo voy a matar, estoy cansado de que Alberione haga lo que quiera; que trabaje como corresponde; donde lo cruce lo voy a dar vuelta como a una media”, dijo ante los investigadores durante el allanamiento.Por esas expresiones se abrió de oficio una investigación judicial, al fiscal Alberione le otorgaron custodia y Sacco padre fue detenido en la iglesia evangélica Jesús Salva por orden de la justicia. Si bien ya recuperó su libertad, tiene prohibido acercarse al funcionario o a su lugar de trabajo, así como tampoco puede cruzarlo en la calle.Por su parte, la Asociación de Magistrados de Córdoba emitió un comunicado de repudio ante “hechos de tal naturaleza que pretenden intimidar la actuación de integrantes del Ministerio Público por su intervención en los conflictos e impedir que actúen las garantías que deben ser preservadas en su actuación funcional”.Agregaron que hechos como este “provocan honda preocupación, ya que no solo intentan intimidar al fiscal y a su equipo de trabajo, sino provocar confusión y descrédito en la sociedad”. La Asociación de Magistrados concluyó que esa forma de proceder “merece la más contundente desaprobación”.