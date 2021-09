Crimen de Nader: En juicio abreviado, Vega fue condenado a 10 años de prisión

”. Así visibilizó la familia de Leonardo Nader, su conformidad por la resolución de la justicia, si bien desde su entorno pretendían que el autor del hecho recibiera condena perpetua.“Hubiesen tenido que darle perpetua, pero nos conformamos con estos diez años, porque por lo menos se hace justicia. Vega lo mató por la espalda y mi hijo no estaba armado”, indicó a“Los hermanos quedaron absueltos, porque el que disparó fue Jorge Vega. Los tiros fueron por la espalda, tres de los cuales le provocaron la muerte”, rememoró con mucho dolor la mujer.Cabe recordar que. “Meses antes de que lo matara, no dejaban que viera a mis nietas”, contó Francisca.El día del hecho, Leonardo había recibido amenazas: “le mandaban mensajes diciéndole que esta noche iba a morir y lo mataron por la espalda, recibió cinco disparos”, contó.Dice que fue a hacer problemas a la casa, él procuraba no hacer problemas. Hubiesen tenido que arreglar todo hablando, pero no sucedió así”, dijo la mujer.Este lunes la familia de Nader fue notificada que el 30 de agosto Jorge Vega recibió la pena a 10 años de prisión.”, aseguró sin poder contener las lágrimas, la madre de Leonardo Nader.