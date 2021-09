Esperó a que se fueran sus hijos y mató a puñaladas a su ex

Ella tenía una peluquería en el frente de su casa del barrio Leguizamón, al oeste de la ciudad de Salta, que abría todos los días desde muy temprano a la mañana hasta la noche, cuando algunas clientas le pedían turno aún pasado el horario de cierre.



Este domingo a la madrugada estaba sola en su casa y decidió bañarse cuando sus hijos ya se habían ido. Alrededor de la una escuchó algunos ruidos: Melanio González (51) saltó desde el techo, bajó por un escalera hacia el patio y entró por la puerta trasera de la propiedad.



El hombre trabaja en la construcción y era violento con Marcelina, a pesar de que ella nunca se habría atrevido a denunciarlo. Tenía problemas de alcoholismo y la hostigaba hacía años, según reconoció su hijo, Rodrigo González, al canal Multivisión de Salta.



"Él la mató, espero que se muriera, encerró al perro aquí después de que la mató, le dio agua y comida, después se fue. Pero él la ha matado", se lamentó Rodrigo.



Adentro de la vivienda estaba la madre de la víctima, abuela de Rodrigo, Fernanda y Gisel, pero no oyó nada de lo que ocurrió porque estaba durmiendo y tiene problemas de audición.



“Ella no llamó a la Policía ni nada porque era mi papá, él vino con un cuchillo desde afuera. Los vecinos nos dijeron que estaba haciendo rondas, esperando que nos fuéramos y quedara ella sola”, describió Rodrigo. Llamado al 911 Según pudieron reconstruir, fue el propio González quien llamó a la Policía haciéndose pasar por un testigo, para alertar que algo había ocurrido dentro de la casa. Para la familia, ya estaba lejos cuando realizó esa comunicación, alrededor de las 2.30 de la mañana.



Recién a las cinco de la mañana, cuando una de las hijas regresó a su casa después de haber salido sin su teléfono celular, descubrieron que se trataba de Marcelina había sido asesinada.



La investigación quedó en manos de la fiscalía penal de la Unidad de Femicidios, a cargo de Mónica Poma, que tomó intervención en la causa desde la madrugada.



Las fuentes consultadas por Clarín dijeron que la Policía buscaba intensamente a Melanio González en toda la provincia.



"Cerrado por duelo. No insista", dice el cartel que pegaron en la puerta de la peluquería de Marcelina después del crimen y a la espera de poder dar el último adiós a la mujer. Violencia de género Marcelina es la décima víctima de un femicidio en la provincia de Salta desde que comenzó el año. Entre el 1° de enero al 31 de agosto de 2021, hubo en todo el país 173 femicidios, 9 transfemicidios y 14 femicidios vinculados de varones, según un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.



Como a Marcelina, el 61 por ciento de las víctimas fue asesinada en su propia casa y, en el 59 por ciento de los casos, el agresor fue una pareja o una ex pareja.