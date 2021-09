Organizador de fiestas clandestinas "tiene antecedentes por delitos graves"

Reincidentes

Una fiesta clandestina se realizó este domingo en horas de la madrugada en una vivienda de calle Gobernador Febre, de la ciudad de Paraná. Según se informó, en el lugar, en los últimos meses, se habían desarticulado dos eventos de iguales características.En esta ocasión, los vecinos denunciaron que se escuchaba música a alto volumen y que había mucha gente en la zona. La Policía fue a la casa en cuestión y pudo observar cómo muchos asistentes se daban a la fuga.“La mayoría de los concurrentes eran menores. Adentro estaba todo ambientado como si fuese un local bailable, con luces y bebidas”, expresó Carlos Echaniz, subjefe Departamental.En ese sentido, aseguró que como los organizadores eran reincidentes en la organización de fiestas no permitidas, “ya conocían el procedimiento y se fueron antes” de que los efectivos lleguen.Echaniz confirmó a La Voz que “el propietario está identificado, tiene antecedentes por delitos más graves. No es una persona que inocentemente realiza la fiesta, busca tener un ingreso económico haciendo eventos en el domicilio”.Como “es una persona vinculada con ese ambiente”, los efectivos consideran que “puede tomar cualquier camino el evento realizado en la propiedad”.Por otra parte, dijo que la vivienda “tiene una planta baja, hay una escalera a un primer piso que funciona como dormitorio. El espacio está vacío y por eso aprovechan”.Desde la policía, se indicó que en esa vivienda ya se han realizado otras fiestas clandestinas y se tiene identificado al dueño.Según el historial público de los infractores reincidentes, realizaron fiestas clandestinas en esa vivienda, el viernes 02 de julio, y no conformes con la reunión social, también hubo fiesta pocas horas después, el domingo 04 de julio, confirmóInformado lo sucedido al fiscal federal dispuso que se realice un informe sobre la situación.