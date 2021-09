Una nena quedó en medio de tiroteo “entre barras” y recibió balazo en el rostro

La pequeña, llamada Agustina, fue trasladada al Hospital de Niños tras un paso previo por el nosocomio Príncipe de Asturias, y lograron estabilizarla.



Rubén, padre de la menor, dijo a Cadena 3: "Iba cruzando mi mamá con mi hija y pasaron dos malvivientes, que empezaron a correr, y uno disparó de adentro de un auto. Le dieron a mi hija en la cara. Lo primero que pensé es que la habían matado".



"Me volvió el alma al cuerpo cuando supe que estaba estable. Tiene que seguir paso a paso lo que dice el médico. Aún tiene la bala adentro", agregó.



El hombre precisó que el hecho pasó a dos cuadras de una comisaría. "Hay que esperar que todo salga bien. Mi mamá (abuela de la pequeña) no fue herida, pero está en un estado de shock, no para de llorar y se culpa por haberla llevado a comprar", sostuvo.



Asimismo, resaltó que la niña quedó en medio de un enfrentamiento que nada tenía que ver con ellos. "Le pegaron a una nena inocente, educada, que va a la escuela. Que te quieran arrancar a una hija de la nada es lamentable", cerró.