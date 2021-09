Realizarán pericia psiquiátrica al acusado de matar con un hacha a un hombre

Policiales Sujeto atacó con un hacha en la cabeza a un vecino y quedó detenido

El pasado lunes 23 de agosto falleció en Concepción del Uruguay, Elides Monge de 73 años, luego de estar varias semanas internado producto de una brutal agresión con un hacha que padeció a manos de un sujeto de 43 años, identificado como Héctor Germán Padilla.Además el patrocinante de la querella expresó que en los próximos días habrá "una pericia psicológica y psiquiátrica que va a determinar si esta persona tenía o no esa comprensión".El imputado está privado de su libertad, y se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº1 de la ciudad de Paraná, donde cumple la prisión preventiva por 90 días, ya que "está demostrado que sin dudas cometió el hecho delictivo, lo que ahora se tiene que determinar es si esta persona tenía la capacidad de comprender lo que estaba sucediendo o no", aseguró Arrechea.Finalmente explicó que "si tenía la capacidad para comprender, le corresponde una pena; pero si no la tenía, le corresponde una medida de seguridad y habrá que institucionarlo" en algún centro psiquiátrico especializado. (La Pirámide)