Doce disparos contra el sindicato Empleados de Comercio en el centro de Rosario

La sede del Sindicato de Empleados de Comercio, ubicado en Corrientes al 450, fue baleada a última hora de este jueves y, según las primeras informaciones, la policía recogió al menos 12 vainas servidas.Los impactos podrían apreciarse notoriamente en el centro médico mercantil donde se apreciaban al menos cuatro disparos en los vidrios y otros tantos en unos hierros. También se notaban impactos en las rejas de un laboratorio de análisis bioquímicos de la entidad.Fuentes de la Unidad Regional II de Policía aseguraron que el ataque no arrojó lesionados y se espera el resultado de la observación de las cámaras de seguridad ubicadas en el frente del tradicional edificio.La policía arribó al lugar luego de una denuncia realizada al 911. La Fiscalía está tomando medidas investigativas para determinar la la mecánica del hecho. Se pidió el relevamiento de las cámaras de vidovigilancia de la zona para idenetificar a los responsables del ataque y determinar su vía de escape.En este marco, la prosecretaria de la Asociación Empleados de Comercio, Silvana Crocci, destacó por LT8 que la balacera "o se trató de un error o tiene alguna connotación política. No sé si quieren perjudicar o favorecer a alguien, pero es una locura. Por este lugar pasan diariamente unas 5.000 personas. Si era en otro horario podría haber sido una tragedia".Las balaceras se convirtieron en uno de los más graves problemas que padecen los rosarinos. Más allá de la ola que se registró en 2018 contra edificios oficiales, como forma de amedrentar a la Justicia que había sentado en el banquillo de los acusados a Los Monos, se convirtió en una práctica cotidiana que tiene fines delictivos, ya sea quedarse con viviendas para montar búnkers de venta de droga o colectar dinero a cambio de cesar con los ataques.Con las primeras horas de la mañana, algunos afiliados de la Asociación Empleados de Comercio que comenzaba a llegarse hasta el local de Corrientes 450 se enteraban de que el frente de la entidad había sido blanco de una balacera a última hora de este jueves. "Estamos sorprendidos, si esto pasaba en otro momento era una tragedia", resumió como instantánea de la situación la prosecretaria de la entidad, Silvana Crocci.Crocci dijo que en el sindicato no tienen "ninguna hipótesis. El gremio estuvo trabajando durante toda la pandemia para todos los y las afiliadas. Por eso, insisto, o se equivocaron de blanco o estratégicamente utilizaron políticamente esto previo a las elecciones. Nuestro sindicato partidariamente no responde a ninguna organización. Pero el lugar es estratégico. No sabemos qué pensar, mis teorías pueden sonar descabelladas, pero también lo fue la balacera".