Video: se negó a usar barbijo en el colectivo y el chofer lo bajó a los golpes

SUBIÓ SIN BARBIJO AL COLECTIVO Y LO BAJARON A LOS GOLPES



Sucedió en el colectivo 329 recorrido 3 que pasa por Merlo Norte. Un joven subió sin barbijo y al verlo, el chofer se negó a conducir. Luego lo bajaron de un empujón. pic.twitter.com/fb7lOkzKO1 — Merlo Real (@Merlo_Real) September 2, 2021

Un joven subió al transporte público en la Provincia de Buenos Aires sin barbijo. El chofer se negó a conducir hasta que no se lo coloque y varios de los pasajeros le insistieron al para que lo use, hasta que uno lo empujó y el hombre salió despedido por la puerta del colectivo.Otro pasajero filmó la situación con su celular y luego el video se viralizó en las redes sociales, donde los usuarios repudiaron el maltrato por parte del colectivero.En las imágenes se puede ver al chofer que increpa a uno de los pasajeros y le pregunta “Loco ¿Tenés el barbijo?”. Ante las evasivas del pasajero, que decía tenerlo pero no se lo ponía, la paciencia del conductor de la unidad comienza a agotarse.Con el colectivo detenido y a la espera de que el hombre se colocara el barbijo de una vez el chofer le dice: “Bueno dale, queremos que arranque. Entonces dejate de romper las pelotas y bajate”. El hombre, que parecía estar algo confundido, le contesta: “No es mi culpa que me bajes”, y le recomienda al conductor “levantate más temprano”.Ante la negativa del hombre para ponerse el tapaboca y las respuestas descolocadas que daba, el conductor de la línea 329 le da un ultimátum, cuenta hasta tres, y finalmente lo agarra de los brazos y lo arroja por la puerta de adelante del colectivo a los empujones.Al viralizarse el video, los usuarios de las redes sociales que lo vieron se expresaron en contra de la forma en que el colectivero reaccionó. “Peor ese violento que un montón de gente sin barbijo”, comentó uno. Al tiempo que otro opinó: “Ya casi nadie usa barbijo, ni en los negocios”.Más indignación causó entre los usuarios el hecho de que el pasajero golpeado tenía una enfermedad mental: “Uh, q machote el guampudo. Saca así a patadas a los políticos chorros asesinos que tenemos en el gobierno, enfermo, cobarde. Te ensañas con un pobre disminuido mental”, se pudo leer, entre otros comentarios.No es la primera vez que suceden hechos de violencia en los medios de transporte público respecto al uso del barbijo. En febrero de este año, una pasajera apuñaló a un colectivero en Bariloche cuando le pidió que use el tapabocas mientras viajaba en la unidad.