"Falla en expediente": porqué liberaron a los detenidos hallados con droga

Falta de mérito



El abogado de dos de los acusados, Claudio Berón

Policiales Liberaron a tres detenidos con dos kilos de cocaína tras persecución en Paraná

La causa que se inició el sábado 31 de julio en Paraná, con la detención de tres personas a las que se les encontró dos kilogramos de cocaína, avanzó en la Justicia Federal, con la resolución dictada por el juez de disponer la falta de mérito de los tres detenidos. El magistrado, adujo falta de elementos probatorios para garantizar el procedimiento. Esta investigación tuvo varias aristas llamativas, ya que con posterioridad, un abogado de Buenos Aires, quedó preso por contar con la matrícula inhabilitada.En la mañana de ese sábado se produjo una espectacular persecución policial, por parte de personal de la Dirección de Toxicología. Recorrieron varias cuadras, hasta terminar en la zona oeste. Se escucharon detonaciones de armas de fuego, y en la refriega, se logró demorar a los sospechosos, a los que se les encontró dos kilogramos de cocaína.Desde la fiscalía en turno de los tribunales de Paraná, se dirigió el procedimiento, que concluyó con la detención de dos hombres y una mujer.En medio de la investigación, se presentó un abogado con matrícula inhabilitada, y tras cometer otra serie de incidentes e irregularidades, fue detenido en los tribunales de Paraná.El letrado estaba acompañado de personas que -se indicó- tenían relación con la barra brava de un equipo del conurbano bonaerense.El juez federal Leandro Ríos, tras analizar las actas y las fojas, resolvió dictar la falta de mérito de los tres detenidos, por entender faltaba documentación esencial para garantizar el debido proceso del operativo. Los tres siguen ligados a la causa, pero en libertad.Los tres detenidos inicialmente fueron: Leonel Hurtado, Oscar Ayaviri y Mónica Serrudo. Los dos primeros oriundos de Buenos Aires, y la tercera nacida en Bolivia, pero afincada en Capital Federal., dijo aque estas personas que ahora fueron liberadas “No se pudo imputar el delito a ninguna de las tres personas, básicamente porque el juez Ríos cuestiona la forma que se llevó a cabo el procedimiento policial”., con el Juez de Garantías provincial, que autorizó un primer procedimiento que luego no se volcó nunca; no está la resolución que lo autorizó”, mencionó Berón.Subrayó que se esgrime que “, porque dan pie a que la policía, amparándose en una supuesta llamada anónima actúe discrecionalmente, es decir por decisión propia, sin la decisión de un juez”. Recordó que siempre la policía “debe dar noticia y fundamente antes de requerir un procedimiento policial, cuando uno invade la esfera de otra persona. En este caso no hubo siquiera testigos”.Consultado sobre cómo estima que seguirá la causa, el abogado dijo:Si no ocurre esto, lo vamos a solicitar”.