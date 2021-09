Denuncia que su ex concuñado hizo caso omiso a restricción de acercamiento

Denuncian que un joven hizo caso omiso la restricción de acercamiento hacia su ex pareja y fue hasta su vivienda. El hecho ocurrió en el barrio Paracao, de Paraná, precisamente en la intersección de las calles Juan Báez y Dolores Costa de Urquiza.“Volvía del kiosco cuando vi que un auto paró en medio de calle, noté que se bajó una persona, se tapó con una sábana y se pasó para el asiento de atrás; viendo detenidamente me di cuenta que era Alan, el ex novio de mi cuñada, que tiene una restricción de acercamiento”, dijo Lucas, aSegún relató Lucas, cuando vio que el hombre que estaba en el auto era su ex cuñado, llamó inmediatamente a la policía, “llegaron cuatro móviles muy rápido y la Policía comenzó a controlar las ordenes de restricción”, dijo.“Bejar es el ex novio de mi cuñada Natalia y ya había violado cinco veces las restricciones perimetrales”, agregó el joven y contó que “cuando estaba en pareja con mi cuñada Alan no era así, después de varios años la comenzó a golpear y a agredir de manera psicológica; cuando terminaron la relación”.En este sentido rememoró que “cuando terminaron la relación, Natalia fue a buscar la ropa del hijo que tienen en común y la secuestró una semana en la casa de él; la drogaba, golpeaba y la tenía sin comer”.Asimismo, Lucas aseguró que el chico "hace unos días le robó el celular y lo golpeó junto a un grupo de personas. Ya no sabemos qué hacer, la fiscal archiva la causa y nosotros vivimos con miedo, no podemos ir a comprar al kiosco de la esquina tranquilos”.