Un nene de 10 años llevó un revólver a la escuela: qué dijo la familia

Un alumno de quinto grado de la escuela escuela provincial Nº 1172 "Paul Harris" llevó un revólver en la mochila, situación que motivó la intervención del gabinete socioeducativo del Ministerio de Educación provincial y la presencia del 911. El pequeño de 10 años reconoció que tenía el arma de fuego, que quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para ser sometida a peritajes. Dado que se trata de un menor no se constituyó delito. Investigan cómo llegó el arma a manos del chico.



El hallazgo ocurrió en la jornada educativa de ayer, en el establecimiento educativo ubicado en Presidente Roca al 5200, según precisó el delegado de la cartera educativa provincial, Osvaldo Biaggiotti. La situación conmocionó a la comunidad educativa por el peligro que significa que un niño de 10 años tenga acceso a un arma de fuego.



"En este caso no hubo ningún ánimo de agresión de parte del niño, se trató más bien de la transgresión infantil propia de la subjetividad de un niño en llevar el arma y mostrársela a un amigo", comentó Biaggiotti para comentar que la situación salió a la luz a raíz de que un compañero le contó a su madre de la presencia del arma de fuego en la mochila del niño, una situación a priori encuadrada dentro de "una travesura".



"Ayer, este compañero salió anticipadamente y le contó a su mamá, que avisó a la escuela. Entonces convocaron al niño y le preguntaron si efectivamente era así y no opuso ninguna resistencia: reconoció que había llevado el artefacto y entregó su mochila. El personal directivo extrajo el arma y quedó bajo resguardo de un adulto", comentó el directivo.



En eso, agregó que las autoridades educativas "llamaron al 911 comprobaron que no estaba cargada", al tiempo que "se convocó a los adultos responsables del niño y el equipo socioeducativo" para proteger al niño. Asimismo, desde el MPA confirmaron el hallazgo de un revólver de un calibre no precisado, el cual será enviado a peritar.



Mientras tanto, por tratarse de un menor, el hallazgo del arma "no constituye un delito", por eso se trabajará con el entorno del niño, pese a que su familia aseguró que el arma encontrada "no pertenecía al ámbito familiar, de manera que puede presumirse que el niño la haya encontrado".



No es la primera vez que trasciende un hecho de estas características y que evidencian una vez más la vulnerabilidad infantil en la que se encuentran expuestos los niños, ya sea por el contenido al cual acceden en redes sociales o sistemas de streaming, o bien, quienes son reclutados por el mundo del delito para interactuar en el narcomenudeo. (La Capital)