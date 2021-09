Impactante video: apuñaló a su vecina porque instaló una cámara de seguridad

Una fuerte discusión vecinal por la instalación de cámaras de vigilancia como medida para combatir la inseguridad terminó de la peor manera: una mujer le arrojó un palo a la otra y esta sacó un cuchillo y le dio una puñalada.Todo ocurrió en el barrio San Carlos de la ciudad bonaerense de La Plata, en las calles 148 y 48, el lunes 16 de agosto. Las imágenes fueron difundidas en las últimas horas y se ve cómo comenzó la pelea.Según informaron las autoridades, las dos vecinas discutían por la colocación de cámaras de seguridad en la zona y no podían ponerse de acuerdo por la ubicación que le iban a dar.La escena comenzó cuando una de las vecinas que se encontraba en su casa empieza a subir el tono de voz con otra mujer, que le hablaba detrás de una reja. Todo se salió de control cuando una de ellas se agacha, abre la reja y le tira a la otra un palo que encontró en el suelo.En ese momento, la mujer que estaba afuera ingresa al domicilio con un cuchillo y se desata una pelea a trompadas y empujones hasta que termina con una vecina sobre otra y una puñalada.Según relató al diarioel dueño de la vivienda en la que se instalaron las cámaras, y tío de la mujer agredida, todo comenzó cuando el marido de la atacante, exigió explicaciones acerca de los dispositivos. “Él la insultó y mi sobrina le respondió. Después se fue y ella pensó que todo había terminado ahí”, dijo el hombre, que prefirió no dar su nombre.Sin embargo, la situación empeoró porque no solo regresó, sino que lo acompañaba su esposa, con el cuchillo en la mano, tal como se ve en el video. La mujer agredida ingresó al hospital con varias heridas cortantes pero ninguna de gravedad y ya se encuentra fuera de peligro.

Según contó el dueño de la casa, este episodio terminó siendo la punta de un iceberg, dado que más tarde, tal como declararon más tarde en la denuncia policial, un grupo de 10 personas se acercó al domicilio. “Todos estaban armados con puntas y cuchillos. Ingresaron al terreno e intentaron entrar a mi casa pateando la puerta. Como nadie abrió, empezaron a destruir mi auto. Por cámara vería cómo lo desmantelaban”, relató.La mujer denunció que los agresores ocuparon la casa lindera y ahora van por la suya: "Me amenazó con matarme y quedarse con mi casa y mi auto", comentó. "La policía no hace nada, acá no entran los patrulleros", concluyó.El episodio duró cerca de 15 minutos y la familia está atemorizada. “Tenemos miedo. No puedo ni siquiera salir a hacer las compras. Prácticamente estoy preso en mi casa, pero peor porque no duermo. Estoy atento a cualquier movimiento porque pueden volver y entrar por el fondo”, expresó el vecino al diario local.