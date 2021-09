Prefectura secuestró 700 kilos de carpinchos faenados

Un cazador furtivo fue sorprendido este miércoles por Prefectura Naval cargando 700 kilos de carpinchos faenados en su lancha, en la zona de la ciudad de Ituzaingó, Corrientes.



Según relató Prefectura, personal que patrullaba el río Paraná detectó a un hombre en una embarcación tipo tracker, en la zona de “Tres Islas”, que llevaba 18 bolsas de arpillera.



Aunque al principio el tripulante se negó, cuando los agentes lograron revisar la lancha, descubrieron que llevaba carpinchos faenados, en una clara infracción a la Ley de Caza y la de conservación de la Fauna Silvestre de la provincia.



Por ello, el cazador fue multado y le secuestraron su embarcación y la carga que transportaba. Por la infracción, el hombre enfrentará un proceso administrativo, donde le podrían prohibir ejercer la cacería durante tres años. Además, la Justicia inició una causa penal por infringir el Artículo 27 de la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre. Por este hecho, el hombre podría recibir una condena de entre un mes y un año de prisión en suspenso.

Según trascendió, los carpinchos fueron cazados en la zona de las lagunas y esteros próximos a Ituzaingó, y tenían como destino final Paraguay, donde existe un acopiador.



Amado Martínez, especialista en fauna silvestre, habló con MisionesOnline y opinó sobre la situación de los carpinchos en Misiones y en Corrientes.

Según Martínez, los habitantes de la zona consumen mucha carne de estos animales, que viven al acecho de los cazadores. En este sentido, el especialista explicó que aunque en Misiones la caza de carpinchos está prohibida, “en Posadas hay gente que ofrece carne de carpincho, hay complicidad y poco control”.



El problema es que muchas veces la carne de este animal proviene de Corrientes, donde sí está habilitada la caza en ocasiones especiales. Voceros judiciales aclararon que este no fue el caso.



“Le podemos pedir todo al correntino, menos que no coma carne de carpincho” manifestó Martínez, quien concluyó: “es difícil proteger la fauna y que la gente no coma la carne”.

