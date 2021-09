Calleja: “Sostenemos que lo mataron para sustraerle el dinero”, dijo querellante

“Se viene aclarando la hipótesis (del crimen) con mucha fuerza”

Hasta la fecha, el único detenido no había declarado, y tras analizar la situación con su abogado defensor, Ezequiel Morato decidió dar su testimonio que abre nuevos caminos para analizar.Calleja desapareció el miércoles 14 de julio cerca de las 16 cuando llegó al barrio 1° de Julio por calle Suipacha y estacionó su auto en inmediaciones de Pringles, en Paraná. En ese lugar fue encontrado por sus allegados el vehículo ese mismo día, cerca de las 21. Recién al otro día por la tarde el cuerpo del contador fue hallado debajo de un árbol en un campo de trigo ubicado en calle Montiel, a unos ocho kilómetros de donde estaba su auto Ford Fiesta, en cuya guantera se hallaron más de 9.500 dólares.En su declaración, Ezequiel Morato admitió haber convocado al contador para intercambiar dólares, dijo su abogado ay agregó que, por temor a represalias “hizo reserva de la identidad de la persona que lo acompañaba”, remarcó.i,. A criterio del abogado “los interrogantes son cada vez menos, se viene aclarando la hipótesis con mucha fuerza. Así como lo está planteando la Fiscalía, que nosotros acompañamos en la hipótesis,”, aseveró Petenatti.Para la querella “hay una hipótesis que se está manejando, que hayan sido tres personas, basados en testimonios que se han ido recabando en la investigación que sigue. Llevamos casi 45 días en la investigación, para un delito de homicidio agravado, lo cual no es un tiempo extenso para que al momento no se haya podido dar con el cómplice o los cómplices de Morato”.. Entiendo que estamos cada vez más cerca de esa verdad”, aseveró el letrado.A su vez apuntó:”.