Crimen de Calleja: Morato expresó que "reserva el nombre del asesino por miedo"

El contador Calleja fue asesinado en Paraná, el 15 de julio pasado en la zona del barrio Consejo. Hasta la fecha, el único detenido no había declarado, y tras analizar la situación con su abogado defensor, Ezequiel Morato decidió dar su testimonio que abre nuevos caminos para analizar.Calleja desapareció el miércoles 14 de julio cerca de las 16 cuando llegó al barrio 1° de Julio por calle Suipacha y estacionó su auto en inmediaciones de Pringles, en Paraná. En ese lugar fue encontrado por sus allegados el vehículo ese mismo día, cerca de las 21. Recién al otro día por la tarde el cuerpo del contador fue hallado debajo de un árbol en un campo de trigo ubicado en calle Montiel, a unos ocho kilómetros de donde estaba su auto Ford Fiesta, en cuya guantera se hallaron más de 9.500 dólares.En su declaración de este martes, el imputado que reconoció haber estado junto al asesino de Gonzalo Calleja en su auto Fiat Uno, ese miércoles 14 de julio en el barrio Consejo, pero se desligó de la droga, la plata y las armas encontrada en la casa de su amigo en Colonia Avellaneda.Además, Morato, dijo que no revela la identidad del homicida por "miedo".Tras la audiencia de declaración, se recalificó el delito imputado y Morato fue acusado de “Homicidio calificado agravado por alevosía, premeditado y ejecutado por dos o más personas, en concurso real por robo”, según lo estableció el fiscal Santiago Alfieri.El abogado defensor de Morato, el letrado Eduardo Gerard, afirmó que el homicidio fue una circunstancia no deseada. “Desarrolló lo que él vivió, lo que él conoce y pudo vivenciar sobre el hecho por el cual se produjo la muerte de Gonzalo Calleja”, dijo el letrado a Elonce TV y agregó que “respondió todas las preguntas de la fiscalía e incorporó algunos detalles particulares que la Fiscalía podrá trabajar sobre los mismos”, sostuvo.Asimismo, el abogado relató que Morato, “reconoció haber convocado a Calleja a ese lugar para hacer un intercambio de pesos por dólares y que una vez en el interior del vehículo Fiat Uno, propiedad de Morato, se produjo una circunstancia particular y en esa situación, de la que no voy a dar detalles por respeto a la familia de la víctima, Calleja termina falleciendo”, explicó el letrado a Elonce TV.“Se trata de un acto en el que no participó Moratto y que, de ninguna manera, fue planificado o pensado en el momento en el cual, Calleja fue convocado a hacer ese intercambio”, explicó Gerard a Elonce TV.“El intercambio de dólares, se torna extraordinario por una circunstancia particular y en ese marco, se produce la muerte, que sorprendió a las personas que estaban en el auto, tanto a Morato, a Calleja y a una tercera persona”, dijo Gerard y agregó que “producida la muerte, inmediatamente, trasladan el cuerpo donde fue hallado”.En las últimas horas, se conoció que Morato declaró ante el fiscal, que “por temor”, prefiere no decir quién es la tercera persona que estaba en el auto en el momento de la muerte de Calleja. Al ser consultado sobre ese testimonio, el abogado del joven acusado, sostuvo que “esa es la argumentación que mi defendido le manifestó al fiscal cuando declaró y por la cual, hizo reserva de la identidad de la persona que lo acompañaba”, remarcó.En referencia a la situación de no dar a conocer el nombre del supuesto asesino, su abogado aclaró que “su declaración de imputado es un acto de defensa como un derecho. En ese marco, el imputado no solo, puede no decir todo lo que sabe, sino que incluso, puede mentir en pos de desarrollar su defensa sin tener ninguna consecuencia jurídica”, aclaró el letrado a Elonce TV y recalcó que “en este caso, la reserva del dato, está justificada en un temor fundado y que Morato manifestó de forma muy clara ante el fiscal”, reiteró.A partir de la declaración y de los datos brindados, el abogado consideró que “se abre una nueva instancia de investigación, porque Morato dio detalles que la Fiscalía ya está trabajando”, afirmó y agregó que “sus dichos están respaldados por información probatoria y que se van a consolidar con las otras pruebas que faltan conocer su resultado”, subrayó.Por otra parte, el abogado señaló que “la situación procesal de Morato, a pesar de haber de las nuevas circunstancias, no ha sido modificada por la fiscalía, pero nosotros desde la defensa, sostenemos que la calificación no es la adecuada y que en la instancia oportuna la vamos a cuestionar”, anticipó Gerard.Este martes, además de la declaración indagatoria, se supo que llegaron los resultados de los análisis complementarios a la autopsia. La causa de la muerte es “asfixia mecánica que produjo una anoxia (falta de oxígeno en el cerebro) y un efecto nervioso que provocó la muerte de Calleja”, relató Gerard.El fiscal Santiago Alfieri, explicó a Elonce TV Alfieri dijo que los informes dan cuenta que se confirma el homicidio. "Los estudios determinaron con precisión que se está frente a una asfixia mecánica", dijo y amplió que esta acción producida por un brazo o bien una almohada, provocó el corte de ingreso de oxígeno en los pulmones y las secuelas que quedaron por la acción homicida.Ahora, “se esperan pericias informáticas y otras líneas de investigación que van a surgir a partir de la declaración de Moratto “, concluyó Gerard.