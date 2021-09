"Un pájaro me dijo que los mate": mujer asesinó a puñaladas a su hijo de 11 años

"Un pájaro me dijo que los mate"

Una mujer fue detenida en Pilar este miércoles, acusada de haber asesinado a puñaladas a su hijo de 11 años y herido a su hija de 6, según reportaron fuentes judiciales y policiales. Ocurrió en una vivienda de la calle De la Cárcova al 2200, en la localidad de Villa Rosa de ese distrito bonaerense.Personal de la comisaría 6ta. de Pilar realiza las pericias del caso junto con la Policía Científica y el fiscal de turno, Andrés Quintana, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2.Voceros judiciales indicaron a la agencia de noticias Télam que la policía intervino cuando un móvil que recorría la zona vio a la nena de 6 años herida y ensangrentada pidiendo ayuda en la calle.Los agentes pidieron apoyo y entraron al predio, en el que hay dos viviendas. En la del frente vive el suegro de la imputada, un hombre de 75 años. En la de atrás, encontraron a Verónica Beatriz Gaitán (30) con una cuchilla en su mano y múltiples manchas de sangre junto al cadáver de su hijo de 11 años.Según las fuentes, la mujer se habría encerrado hasta que llegó su marido al lugar, un albañil que trabajaba en un country de la zona, que le abrió la puerta a los policías para que pudieran dialogar un rato con la mujer hasta que lograron desarmarla y reducirla.Según reconstruyó, la mujer le dijo a los policías: "Un pájaro me dijo que los mate a todos y que me mate". Según la fuente, las declaraciones "no tienen valor judicial".Por otro lado, fuentes de la policía mencionaron que Gaitán les dijo que mató a su hijo debido a que "iba a ser llevado a un templo Umbanda".Si bien el fiscal Quintana esperará el informe de la autopsia, los médicos que revisaron las escena del crimen vieron que el chico asesinado de 11 años presentaba heridas de arma blanca en el pecho, el cuello y la cabeza.La más pequeña, de seis años, también tenía heridas de arma blanca en su pecho, piernas y brazos por las cuales tuvo que ser traslada por personal policial a la sala de Primeros Auxilios local.De allí sería derivada a un hospital donde quedará internada, pero aparentemente estaría fuera de peligro, según comentaron los voceros.Fuentes judiciales indicaron que el fiscal Quintana todavía buscan esclarecer el móvil del filicidio y del ataque de la mujer contra su hija, pero ya ordenó que los peritos evalúen su salud mental para ver si mañana estará en condiciones de ser indagada.Gaitán quedó detenida e imputada por "homicidio y lesiones agravadas por el vínculo", delitos que prevén prisión perpetua.