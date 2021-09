Policías detenidos por robo y otros delitos: “Puede haber más imputados”

Policiales Separaron de sus funciones a los policías detenidos en causa por contrabando

Tres suboficiales de la Policía de Entre Ríos fueron detenidos este martes (dos ellos, en sus domicilios particulares de Concordia y otro en Paraná), en más de una decena procedimientos llevados a cabo tras una investigación porAdelantó que "no se descarta que pueda haber más allanamientos o detenciones".El funcionario policial dijo que "desde el momento en que se tuvo conocimiento, se dio aviso a la Justicia y se le dio participación a Prefectura, puerto Concordia; trabajando de forma mancomunada"."Esto continúa con la valoración de las pruebas y de los elementos que se han secuestrado; por lo que de ahí el fiscal tendrá los elementos probatorios para llegar a una acusación", declaró.Desde la Unidad Fiscal de Concordia se detalló que están acusados de los delitos de robo agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público.La causa legajo Nº 2501/21 está caratulada “Rodriguez, Maximiliano Ramón; Conrado, Jonhatan Luciano; Escobar, Raúl Osvaldo s/ Robo agravado, cohecho y otros”.que "fueron tres, dos de ellos que estaban trabajando en la policía rural, en la Brigada de Abigeato". El restante "también pertenecía a la brigada pero en este momento estaba haciendo uso de una licencia extraordinaria".Por su parte, informó que "los allanamientos tuvieron lugar en varias zonas de la ciudad, principalmente en los domicilios de los funcionarios policiales e incluso en la misma dependencia de la Brigada de Abigeato; donde se secuestraron elementos para la investigación".Por último, el jefe de la Departamental de Policía en Concordia expresó que "no se descarta que pueda llegar a haber más allanamientos o inclusos más detenciones".Es más, "puede haber más personas imputadas en los delitos sin que estén detenidas", remató.Finalmente, subrayó que en los procedimientos realizados durante este martes "no hubo violencia, ni ningún tipo de inconveniente y eso es por la profesionalidad de los funcionarios involucrados".