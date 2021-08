Intentó que atropellaran a su hijito: “Lo pateó en la espalda hacia el camión”

El pasado domingo, alrededor de las 20 horas, personal policial del Hospital Masvernat fue alertado sobre el accionar violento de una mujer contra un menor de edad. El hecho se registró a metros del nosocomio, cuando la joven intentó terminar con la vida de su pequeño hijo.“Yo vivo cerca del hospital Masvernat y me encontraba en una garita esperando un colectivo en calle Tavella e Italia. Vi que esta mujer estaba con la criatura. Primero lo tenía alzado y luego lo dejó en el medio de la calle. Ahí yo me alerté de que algo estaba mal y empecé a caminar para el lado de la chica, porque dejó al nene en la calle y gracias a Dios los autos pararon. Ella reaccionó y agarró al nene nuevamente. Pero tenía otra intención”, empezó relatando.“No sé de donde saqué tanta velocidad para correr, fue un momento milagroso, porque si no el camionero no llegaba a verlo. Fueron segundos en los que gracias a Dios estaba yo y pude correr”, manifestó.Reveló enseguida que le dijo a la chica “por qué hacía esto, y me dijo que no lo quería. Me di cuenta que ella estaba mal, lo vi en sus ojos y en su forma de hablar”, señaló Barrios a LT 15.De acuerdo a su relato él y otro hombre fueron agredidos por la madre del menor, por lo que tuvieron que dárselo, pero la siguieron “para evitar que hiciera lo mismo en otro lugar” hasta alertar a la policía y demorarla cuando se subió a un remis.