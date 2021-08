Búsqueda de adolescentes en Nogoyá: encontraron sus bicicletas y mochilas

Policiales Intensa búsqueda de dos adolescentes de 15 años en Nogoyá

La Policía, bomberos y allegados buscan intensamente en Nogoyá a dos adolescentes, ambos de 15 años: Rebeca Valente y Nelson Muñoz PactatEl jefe departamental de la fuerza de seguridad, Javier Ortelín, señaló aque la madre de la menor fue quien radicó la denuncia y se estableció que ambos no habían concurrido a las 7.30 a la escuela como lo hacían habitualmente.En el inicio de la investigación obtuvieron “indicios de que podrían estar en calle Alem al fondo, que desemboca en el Arroyo Nogoyá”. Allí “fueron localizadas bicicletas y mochilas que habían dejado los chicos”.Ortelín señaló que ante ello “se solicitó la colaboración de canes adiestrados. Hubo rastrillajes con personal policial y familiares. Hasta el momento el resultado ha sido negativo”.Asimismo, dio cuenta de que los adolescentes “tendrían una relación de noviazgo” y “posiblemente sea a raíz de esa relación que se hayan ausentado de sus respectivos hogares sin dar conocimiento a sus progenitores”.Reveló además que “el chico llevaba un teléfono celular, pero no ha atendido los llamados. Suponemos que no deberían estar muy lejos de donde dejaron las bicicletas y sus mochilas con abrigos y elementos de estudio”.Acotó que “se presume que habrían llevado alguna carpa, pero es una zona de monte con acacias por lo que a la noche se dificultaba la búsqueda”.Finalmente, admitió que investigan si la relación no era consentida y por eso podrían “haberse fugado” de sus domicilios.