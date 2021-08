Desesperada búsqueda de un estudiante de 13 años que no llegó a la escuela

Policiales Intensa búsqueda de dos adolescentes de 15 años en Nogoyá

Fuentes policiales informaron que se trata de Ignacio Damiano, quien se tenía que encontrar con su mamá al salir de la escuela en la esquina de la Avenida Juan Bautista ALberdi y la calle Larrazábal, ya en Mataderos.Personal de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento este lunes por la tarde de la desaparición del chico de 13 años, que no asistió al Instituto San José, del barrio de Liniers, ni tampoco se había encontrado con su madre en el lugar que pactaron en horas del mediodía.Según indicó la mujer, se tenía que encontrar con ella en el cruce de Larrazábal y avenida Alberdi, pero al no verlo allí, se dirigió al colegio de Murguiondo al 1000, donde le dijeron que no había ingresado en el día de la fecha.Los efectivos policiales continuaban con las tareas y se dirigían a encontrarse con el padre del menor para realizar la correspondiente denuncia.En tanto, familiares, amigos y vecinos mantenían este lunes por la noche una vigilia en los alrededores del colegio para pedir por la aparición del menor.