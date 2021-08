Abusos en Santa Fe: un menor contrajo una enfermedad de transmisión sexual

A principios de julio, un grupo de padres de la ciudad Santa Fe se presentó en la Justicia y denunció que una pareja de vecinos del barrio Los Cipreses en la capital provincial -un hombre de 65 años y su esposa 30 años menor- habían abusado de sus hijos: dos niños de 8 y 9 años y una nena de 9.Según el relato de las mujeres a medios santafesinos, confirmado por fuentes policiales, los hechos denunciados habrían ocurrido el año pasado pero los padres de las víctimas tomaron conocimiento hace cuatro meses.Por el caso fue detenido el último viernes un sujeto de 62 años que fue denunciado por los padres de tres menores por abusos sexuales. El mismo será llevado a tribunales este lunes para ser formalmente imputado por el fiscal de la causa, Roberto Olcese, del área de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación.Este lunes se supo que Yanina, mamá de una de las víctimas, denunció que su hijo se contagió de una enfermedad sexual producto de los abusos sufridos.Sobre la acusación del hombre de 62 años, la mujer aclaró que su hijo no pudo contar en cámara Gesell todo lo que vivió, pero sí lo hizo ante el médico que lo revisó y una agente policial que presta servicios en la Comisaría de la Mujer. “Yo nunca había escuchado lo que él dijo, por eso me desesperé mal”, indicó a el medioPor último, la madre del menor abusado sostuvo que no podía creer cómo la pareja del hombre sigue en libertad pese a que hay sospechas de que también participó de los abusos sexuales. Los chicos también declararon sobre ella, por eso no pudimos entender que todavía esté libre”, concluyó. Cabe recordar que, Yanina sufrió, la semana pasada, un ataque por parte de dos hombres que la abordaron, rociaron con alcohol y le prendieron fuego.