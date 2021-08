Familiares del preso hallado muerto en el penal de Paraná exigieron Justicia

Policiales Hallaron sin vida en cárcel de Paraná a interno acusado de matar a un hombre

Familiares de Claudio Alejandro Martínez, el preso hallado sin vida en la cárcel de Paraná, a través deexigieron Justicia por su muerte. El hombre de 34 años estaba detenido acusado de matar a Lucio Mauricio Quiroga, de 38. Pero su pareja y hermanos acusaron a una tercera persona y al Servicio Penitenciario “por abandono de persona”.“El sábado lo habían sacado de la celda en la que estaba y cuando llamé me dijeron que estaba en Enfermería, pero no entendía por qué motivo”, recordó al apuntar a los responsables de la Unidad Penal Nº1 de Paraná: “Por qué lo dejaron solo si él no estaba bien. Lo descuidaron y pasó lo que pasó”. La mujer exigió que el fiscal explique cómo fue el hecho y que le hagan conocer los registros de las cámaras de seguridad.El fiscal Martín Wasinger fue quien tomó intervención por el hallazgo de esta persona sin vida, dentro de la celda aledaña a la guardia central de la Unidad Penal Nº1 de Paraná. Mientras que desde el Servicio Penitenciario se confirmó que el imputado se encontraba solo en la celda, y que lo utilizado para quitarse la vida, fue una campera.“Los problemas vienen por Alberto Retamar, él es el culpable y quiero que pague. Retamar trabaja en la empresa Cemic, en el hospital San Martín, donde era encargado. Él siempre fue un verdugo que trató mal a mi marido, le dijo tantas cosas que él aguantó por mis chicos porque él seguía adelante”, contó la viuda al remarcar que esta tercera persona “desde hace rato lo verdugueaba, lo trataba mal y Martínez lo esquivaba”.“Lo que declaró Martínez fue que Retamar le decía muchas cosas feas de la familia y parece que fue a buscar un arma… pero nunca le quiso pegar a Quiroga, que fue el que falleció”, indicó al explicar: (el disparo) “era para Retamar porque lo tenía podrido”. “Siempre lo trató de parásito a mi marido y quiero que él pague, y que la empresa se haga cargo de lo que hizo para que no haya otro Martínez, porque se llevó dos vidas”, acusó la viuda.En la oportunidad, la mujer -que es madre de cuatro hijos- “con una mano en el corazón” lamentó la muerte de Quiroga y extendió el pésame a la familia.Por su parte, Eduardo Martínez, hermano del fallecido, también envió sus condolencias a la familia de Quiroga. “No que queremos que pase lo que pasó con mi hermano porque en el Servicio Penitenciario hubo abandono de persona, porque si mi hermano no estaba bien, ellos lo hubieran tenido que controlar, y no lo hubieran dejado aislado, solo”, reprochó.“Ellos están para cuidar a las personas; las personas vienen a pagar, no a que los traten como perros”, achacó en relación a la cárcel de Paraná.En tanto, otro de los familiares del interno, Juan Ramón, apuntó contra el encargado de la empresa para la que trabajaba Martínez. “Un encargado así no puede tener nadie, que verduguee a los compañeros”, apuntó e instó a los otros trabajadores a contar lo que pasaba en la empresa”.“Alberto Retamar llevó dos vidas y por eso quiero que pague y que la empresa Cemic se haga cargo de lo que pasó. Quiero Justicia por mi marido”, cerró la pareja de Martínez.