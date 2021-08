Camión se quedó sin frenos, subió a la vereda y derribó dos árboles en Paraná

Un tremendo accidente ocurrió esta mañana, en inmediaciones de una escuela primaria de la capital entrerriana. Un camión Scania con semirremolque, se quedó sin frenos, subió a la vereda y derribó dos árboles en calle Rosario Vera Peñaloza, entre Sarobe y Del Barco Centenera, de Paraná.Fuentes policiales indicaron que el accidente ocurrió pasadas las 7 y el camión, que es de una empresa de logística, era conducido por un hombre de 46 años.El camión transportaba productos de dulces y mermeladas cuando ocurrió el accidente. Una cuadrilla del municipio, trabajó en el lugar para reducir las ramas de los árboles que quedaron en la calle.El chofer del camión, un hombre oriundo de Córdoba, dialogó con Elonce TV y sostuvo que “estaba parado y el vehículo se me fue para adelante, no lo pude frenar”, dijo y agregó que “fue una desgracia con suerte, porque si hubiese seguido de largo, no estaría contándola”, remarcó.El personal de la Comisaría Decimotercera que intervino en el hecho, explicó que, el pesado vehículo, se quedó sin carga de aire en los frenos y colisionó dos árboles. A raíz del impacto no hubo lesionados, solo daños materiales.“Es lamentable, lo que pasó por los vecinos, pero son cosas que pasan”, dijo Javier al referirse a la situación vivida esta mañana.En referencia a si sufrió lesiones, el hombre sostuvo que “me golpeé un poco la cabeza con el vidrio, pero nada grave”, dijo y agregó que estaba esperando a otro transporte de la empresa para llevar la carga y continuar la distribución.