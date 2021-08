Intervinieron en eventos clandestinos y clausuraron despensa por vender alcohol

Personal policial desbarató tres fiestas clandestinas y clausuró una despensa que colocó mesas en la vereda y vendía bebidas alcohólicas.El primero de los procedimientos, se realizó en avenida Belgrano al 3000, de Santiago del Estero, en donde los efectivos lograron ver que se habían colocado varias mesas, que eran ocupadas por los clientes que consumían bebidas alcohólicas. De inmediato se le solicitó al propietario de 49 años la documentación correspondiente para la explotación del rubro y éste habría mencionado que no contaba con la misma, especialmente las habilitaciones para vender bebidas al mostrador.Fue entonces cuando se labraron las correspondientes actas de Infracción policial y se procedió a la clausura preventiva del comercio y al secuestro de las bebidas.En otro procedimiento, los policías de recorrido detectaron una fiesta clandestina alrededor de las 00:40 de hoy, donde varias personas en una casa particular ingerían bebidas y escuchaban música a alto volumen. Cuando los uniformados llegaron al lugar indicado, observaron los vehículos estacionados en inmediaciones de un inmueble desde donde se podía escuchar música a alto volumen. Al ser recibidos por la dueña de casa, la mujer reconoció que en el lugar se desarrollaba un encuentro familiar de personas no convivientes por lo que se procedió al desalojo del inmueble por decisión de la fiscal María Alejandra Holgado por tratarse de una reunión no autorizada.A la 1:45, los efectivos de la División Alcoholismo, se suspendió también una fiesta no autorizada en una finca de San Ramón, departamento Banda, con más de 50 invitados. El organizador, un chico de 18 años que le había pedido prestada la propiedad a su tío, fue imputado por infracción al artículo 205 del Código Penal Argentino.Durante este operativo se detectaron 6 menores de edad en el interior del inmueble, se secuestraron una gran cantidad de bebidas alcohólicas y un equipo de música y se supo que el motivo de la reunión habría sido el cumpleaños de un amigo del organizador.Asimismo, en una casa del barrio Siglo XX, a solicitud de personal de la Dirección de Calidad de Vida quienes informaron que en el lugar se estaba llevando a cabo una reunión social no autorizada con la presencia de 50 personas que consumían bebidas.Razón por la cual se labraron las actas de Infracción y efectuaron el desalojo correspondiente del lugar como así también el secuestro de bebidas alcohólicas y un equipo de música con 3 parlantes. Los dueños del domicilio fueron imputados por violación al artículo 205 del código penal argentino. ( Fuente: elliberal.com.ar)