La hipótesis del choque donde murieron una mujer y su bebé en zona de pastizales

Policiales Una mujer y su bebé murieron al chocar su auto en zona de incendio de pastizales

A medida que avanza la investigación y las pericias preliminares del fatal choque ocurrido el jueves en la autopista Rosario-Santa Fe, donde perdieron la vida una mujer de 40 años y su pequeño hijo de seis meses, quienes circulaban en un Volkswagen Suran hacia la capital provincial, se descarta la acción del humo como factor desencadenante del hecho, y se consolida la hipótesis de que la conductora habría realizado una mala maniobra producto de alguna distracción que la llevó a traspasar la mediana o cantero central, para impactar de frente contra una camioneta que circulaba en sentido contrario.Los informes periciales preliminares del fatal accidente donde perdieron la vida Magdalena Craft, de 40 años, y su pequeño hijo Tomás Vigman, de seis meses de vida, oriundos de Buenos Aires, arroja algunos resultados que permiten echar algo de claridad sobre la mecánica del siniestro, ocurrido en el kilómetro 13 de la autopista Rosario-Santa Fe.Aunque restan medidas, y la investigación se maneja con cautela, todo indica que se trató de una fatal falla humana. En ese sentido, tras las tareas que realizaron en el lugar los peritos y las áreas de accidentología, se estableció que previo al choque, no se verificó la intervención de otros autos en el carril rápido hacia Santa Fe por el que circulaba la víctima.“No hay marcas de roces, frenadas, partes de autos o indicios que hagan suponer que antes debió maniobrar para evitar un roce con otro vehículo. Tampoco se detectó humo en ese tramo, aunque había incendios en parte de la traza. Hasta ahora todo indica que se pudo distraer, que perdió la concentración, tal vez al girar hacia atrás por alguna demanda de su bebé, o se adormeció”, conjeturaron voceros cercanos a la investigación.También se pudo determinar que tanto el Volkswagen Suran en el que viajaban Magdalena y su hijo Tomás, como la pick up Toyota Hilux, que embistió, transitaban a un promedio de entre 110 y 120 kilómetros por hora.A esa velocidad, según algunos testigos y rastros, la conductora se cruzó sorpresivamente de carril, “de manera limpia”, sin accionar los frenos, traspasó el cantero central, cuya depresión hizo que el auto tomara cierta altura, para luego impactar de frente a la Toyota Hilux, conducida por un hombre también oriundo de Buenos Aires que se dirigía a Rosario.“El Suran no tocó el freno. Pasó de manera limpia el cantero, y luego chocó”, agregaron los mismas fuentes consultadas, además de confirmar que la conductora no llevaba puesto el cinturón de seguridad, y por eso salió despedida tras el impacto. A través de las imágenes de las cámaras de seguridad de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) también se constató que en el tramo del accidente no había presencia de humo producto de las quemas, aunque sí en otros sectores.También se determinó que la silla de su bebé iba en el asiento trasero, del lado del acompañante (no tenía el sistema Isofix), y tal vez con alguno de los arneses flojos. Esa circunstancia se constató porque el cuerpo del bebé fue hallado ya sin vida en el piso del auto, detrás del asiento de la conductora. La sillita no iba ubicada a contramarcha, como lo indican las reglamentaciones para los niños de hasta los 9 kilos de peso.La mujer que conducía el Volkswagen que impactó contra una camioneta Toyota Hilux y falleció junto con su bebé de seis meses residía con el papá del chiquito en Buenos Aires y trabajaba en una empresa de cerrajería de automóviles.Sin embargo, Magdalena Craft, de 40 años, se dirigía a la ciudad de Santa Fe para pasar unos días con su hijo adolescente producto de su primer matrimonio. Había coordinado la visita con su ex marido.El pasado jueves, en la autopista hacia la capital provincial, el Suran cruzó el cantero central de la traza e impactó contra una camioneta Toyota Hilux, patente AE 852 DM, conducida por Andrés Enríquez Rodríguez, de 34 años, oriundo de Suipacha, en la provincia de Buenos Aires.El fiscal de San Lorenzo a cargo de investigar el accidente, Maximiliano Nicossia, espera el resultado de algunas medidas, pero las pericias preliminares indican que el accidente se desencadenó por una falla humana. (Fuente: lacapital.com)