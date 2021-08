Gobierno correntino: "El atacante pudo haber venido desde Paso de los Libres"

"En Tapebicuá se conocen todos, pero ocurre de las 80 personas aproximadamente que estaban en el acto, alrededor de la mitad eran de Paso de los Libres, a unos 50 kilómetros y habían llegado en varios autos y camionetas, así que una de la hipótesis es que el atacante pudo haber formado parte de ese grupo", afirmó López Desimoni esta mañana, en diálogo conEl ministro precisó que "la tarea investigativa del ataque al diputado Arias está en manos del fiscal de la causa y el gobernador Gustavo Valdés ha movilizado a todo su gobierno para ponerse a disposición de la Justicia".Arias fue herido de un balazo en el abdomen, durante el acto de cierre de campaña del Frente Corrientes de Todos en la localidad de Tapebicuá.El hecho ocurrió aproximadamente a las 20:30 del jueves, tras lo cual el diputado fue trasladado 55 kilómetros en un móvil policial -trascendió que no había ambulancia disponible- hasta el hospital San José de Paso de los Libres, donde fue intervenido quirúrgicamente.Tras la realización de esa intervención, Arias fue trasladado en un avión sanitario a la capital correntina, donde fue alojado en el Hospital Escuela "General San Martín".Esta mañana, López Desimoni remarcó que "hay varias línea de investigación en marcha por parte del fiscal, con la policía provincial como su auxiliar, pero se está en la etapa de afianzar o descartar cada una de ellas de acuerdo a la prueba que se produzca".López Desimoni contó que "anoche hasta última hora estuvimos con peritos de la policía, de la unidad fiscal y de la gendarmería, pero todavía no se tiene imágenes radiográficas de la herida del diputado Arias, y eso es muy importante para determinar la velocidad y la distancia de la bala"."Para nosotros esto fue algo muy sorprendente y muy trágico, porque veníamos con una campaña electoral muy tranquila", agregó el funcionario.En es marco, graficó que Tapebicuá "es un pueblo muy pequeño, de unos 1.500 habitantes, con un padrón de 800, de los cuales suelen votar unos 500".En ese sentido, destacó que "todavía no se ha podido determinar la trayectoria del proyectil que impactó en el abdomen del diputado Arias, que estaba sentado en la tarima del acto, ya que el herido fue trasladado a quirófano directamente en Paso de los Libres".De ese modo, explicó que "aún hay que dilucidar si el disparo vino desde afuera del acto, es decir, desde fuera o salió del semicírculo que formaron las personas asistentes frente a la tarima, que tenía una altura de solo 60 centímetros".Apuntó además que "tampoco hay testigos que hubiesen escuchado la bala o el disparo debido a que en ese momento había bastante ruido y alboroto en el acto".De todos modos, indicó que "sí hay imágenes de la prensa de los organizadores del acto y también algunas del público presente que se están analizando, pero es una tarea ardua".