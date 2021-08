Diputado baleado: los datos de la investigación y a quién buscan como sospechoso

La investigación sobre la agresión a balazos al diputado Miguel Arias determinó que recibió un tiro de calibre 22 "a corta distancia" mientras participaba el jueves de un acto de cierre de campaña en la localidad de Tapebicuá, por lo que la búsqueda se centra sobre los asistentes, mientras testigos dicen haber visto que el agresor disparó desde un vehículo.Por estas horas, el fiscal de Paso de los Libres Facundo Sotelo está investigando a un joven que fabrica armas tumberas de la zona y que se sospecha puede estar vinculado con los agresores, aunque es sólo una de las pistas que hay en un contexto sin datos concretos sobre él o los agresores y el motivo del ataque.Según el análisis de peritos de las prendas del diputado y el orificio de ingreso de la bala, la misma fue a corta distancia. Cuando llegó el fiscal Facundo Sotelo a la zona el jueves por la noche, sólo se había retenido a unas 30 personas de las casi 90 que habían asistido al acto.Tampoco está claro si el diputado era el objetivo de los agresores o el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, quien estaba sentado a su lado. Las fuentes consultadas aseguran que los testigos no escucharon ninguna detonación y recién se percibieron cuando el diputado se tocó la zona del disparo y estaba manchado de sangre.No obstante, aún resta que declaren otros testigos que estuvieron en el acto donde ocurrieron los hechos, en tanto que no hay registros fílmicos del momento en que el diputado recibió el disparo de arma de fuego. Por eso, la principal hipótesis del fiscal Sotelo es que el disparo partió de las personas que asistieron al acto.En declaraciones a la prensa provincial, el fiscal Sotelo confirmó que la primera hipótesis del ataque contra Arias revela que "el disparo provino desde la multitud que había concurrido al acto de cierre campaña"."Más allá de los intereses políticos o partidarios, nos interesa abocarnos al hecho concreto, de momento la interna es fuerte, pero no se han visto hechos de significativa violencia como anoche", indicó.El fiscal correntino señaló que "la principal hipótesis que se está manejando" es que el tiro salió de una distancia corta y agregó: "Lo importante es que tenemos una tentativa de homicidio con autores ignorados".Sotelo precisó que luego del atentado ocurrido en la localidad de Tapebicuá, él y los peritos fueron "al lugar del hecho con la premura del caso para entrevistar personas" que aún estaban en el lugar, pero aclaró que "no pudieron aportar datos de identificación del posible autor del disparo".Sí confirmó que "se encontraron las prendas que dan una pauta de que el disparo fue a una distancia determinada".Consultado sobre si hay pistas sobre el móvil del ataque, Sotelo manifestó que "se presume que haya sido una cuestión política dado que hay elecciones el fin de semana", aunque señaló que "también puede haber una cuestión personal".De todos modos, aclaró que "de momento no se descarta ninguna hipótesis" y que ambas posibilidades forman parte de las líneas de investigación, tras lo cual remarcó: "Es muy rápido para descartar hipótesis, con el curso de las investigaciones vamos a llegar a unificar un criterio".El ataque contra Arias se desarrolló en pleno acto de cierre de la campaña para las elecciones a gobernador y a cargos legislativos que se llevarán a cabo en Corrientes el próximo domingo.