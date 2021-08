Hallaron muertas a madre e hija y sospechan de la ex pareja de una de ellas

Una mujer de 84 años y su hija de 60 fueron encontradas sin vida hoy en el interior de una vivienda en la localidad bonaerense de Caseros y por el hecho la Policía busca a la ex pareja de la menor de las víctimas, quien fue señalada por vecinos como presunto sospechoso de los crímenes.Según confirmaron fuentes policiales a NA, por el momento no se descarta ninguna hipótesis, por lo que se investiga si fueron asesinadas en medio de un robo o si fue un doble femicidio.Las fuentes indicaron que el trágico episodio se registró en una casa situada en la calle Carlos Tejedor al 4.300 de la mencionada localidad del partido bonaerense de Tres de Febrero, en donde vivían Luzmilda Gauto, de 60 años, y su madre Aida Oviedo, de 84.Las mujeres estaban maniatadas y fueron halladas por un hombre, que era el yerno de la menor de ellas, mientras que vecinos del lugar indicaron que en el interior de la vivienda estaba todo desordenado.Ante esta situación, se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Comisaria Tres de Febrero 4° Villa Pineral que investigan si se trató de una entradera, si en la vivienda faltaba dinero y objetos de valor, o si se trató de un doble femicidio.La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial de San Martín, desde donde se ordenó la operación de autopsia de ambas mujeres y varias medidas.Por el momento, y según las fuentes, un hombre, ex pareja de Gauto, identificado como Ariel Arguello, alias "El cordobés" estaba siendo buscado como sospechoso.Vecinos de las víctimas contaron a la Policía que en los últimos días, el hombre que estaba separado de la mujer desde hace un año, había sido visto por la zona.