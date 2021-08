Declaran la prescripción de la acción penal contra el cura Moya: los fundamentos

Voto en contra

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia,por el abogado Rubén Darío Germanier y su defendido, el cura Marcelino Ricardo Moya, contra la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2020 por la Sala Nº II de la Cámara de Casación Penal de la ciudad de Concordia; yAsimismo,, todos ellos calificados como delitos deen concurso real entre sí;El primer voto correspondió a la vocal Claudia Mizawak quien,La vocal compartió el análisis constitucional y convencional que efectuaron tanto los magistrados del Tribunal de Casación de Concordia como los jueces de mérito, “atento a que en el presente caso se han verificado circunstancias fácticas extraordinarias, que deben ponderarse para resolver la controversia (prescripción o no de la acción penal) desde una perspectiva integradora y conciliadora del derecho doméstico y el internacional”.La magistrada entendió que en este caso “, obstaculizando la efectiva posibilidad de que las víctimas acudan a la justicia para instar la acción penal,”, señaló Mizawak.“La Iglesia Apostólica Católica Romana (que cuenta con un estatus jurídico diferenciado del resto de los credos, según el artículo 2º de la Constitución Nacional)clerigal le otorgaba frente a los menores,(Parroquia Santa Rosa de Lima de Villaguay y Convento de Viale), lesionando el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Estos puntuales extremos sitúan al caso dentro de lo que se han denominadoy determina que la controversia aquí planteada, se resuelva conforme a la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos …”, remarcó la jueza.Mizawak sostuvo “en este proceso existen circunstancias excepcionales que” y “la actitud encubridora de la institución comprometieron severamente el derecho a la tutela judicial efectiva”.A su turno, el vocal Daniel Carubia,Consideró que “ aunque se insista desde los órganos de la acusación pública en la existencia de supuestos impedimentos para acceder a la justicia y transcurrido el tiempo, ya crecidos aquellos menores, convertidos en adultos y superadas las circunstancias impeditivas que supuestamente habrían existido en la época de los hechos,”.El vocal señaló “en efecto,; hace, además, demasiado tiempo que dejaron de ser niños y no se tiene en cuenta que crecieron ypara obstaculizar su acceso”.En el desarrollo de su voto, Carubia recordó los casos "Ilarraz" y "Ríos", reflexionando que “, abriendo una brecha en el consolidado marco normativo que da claridad y certeza a nuestra vida institucional como Estado democrático de Derecho, dejando a un lado una norma de orden público,y pretorianamente la normativa interna a principios que se interpretan emanados de Convenciones internacionales constitucionalizadas…”.“Como se ha visto y precisado, no hay normativa internacional ni fallos de la CIDH (y su correlato en la CSJN) en sentencias de fondo e interpretaciones de sus fallos, que, evidentemente no alcanzan la categorización de delitos declarados imprescriptibles por instrumentos internacionales”, relató Carubia.Por su parte, el vocal Miguel Ángel Giorgio recordó su postura al votar como integrante de la antigua Cámara del Crimen Sala I de Paraná (en el caso "Ilarraz") y que mantuvo en ocasión de votar como Vocal de esta Sala en autos "Ríos", por lo quepor el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay al haberlo halladoen concurso real entre sí., la Cámara de Casación Penal de Concordia, rechazó