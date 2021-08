Escuchas: Interno del penal y delincuente hablan sobre frustrado robo en Paraná

Policiales Revelan detalles organizativos de bandas criminales dirigidas desde la cárcel

, a veces por separado y a veces asociadas.Una investigación dirigida por el fiscal Santiago Alfieri y la División Robos y Hurtos de la Policía logró desbaratarlas:por cumplir distintos roles en cada organización.Al respecto, el fiscal Alfieri explicó a, de, que “hay 13 personas imputadas, con distintos grados de responsabilidad y con las participaciones bastante detalladas. Los delitos están vinculados a la comercialización de estupefacientes dentro de la UP. Por otro lado, se investigan llamados extorsivos desde la unidad carcelaria y la participación de personas que están afuera para ir a cobrar el dinero de esas estafas”.Con el objetivo de que no se entorpezca la causa, hay personas que actualmente están cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal; otros están con arresto domiciliario y el resto bajo medidas de coerción.“Los involucrados son personas que están habitando dos pabellones. En ese contexto específico, lo que se evidencia es una creatividad profunda para el desarrollo para las actividades que estamos investigando. Lo que surge de las escuchas telefónicas es que no hay una connivencia expresa de parte del Servicio Penitenciario respecto a los internos mientras cometían estos delitos. No obstante, se está investigando”, agregó.La pesquisa comenzó en marzo por varios hechos ocurridos en la zona de la Escuela Hogar Eva Perón. Se fueron identificando a varias personas y sus vínculos con varias personas alojadas en la Unidad Penal de calle Marcos Sastre, la mayoría por delitos graves como homicidios o violentos asaltos.Siguieron con escuchas telefónicas donde cada personaje hablaba sin códigos ni pelos en la lengua, lo que permitió conocer el entramado de cada grupo.Al principio se sospechaba que se trataba de una misma organización que coordinaba las distintas acciones para los diversos delitos. De hecho, hubo un caso donde se advirtió una sociedad:El hecho ocurrió el 5 de julio de este año, pasadas las 1 de la madrugada. Cuatro delincuentes ingresaron al edificio y se dirigieron al piso 3 para robar. Maniataron al propietario y pretendían llevarse gran cantidad de dinero, pero llegó la Policía. Solo pudieron llevar piedras preciosas de gran valor (colgantes, cadenas, anillos, reloj con diamantes, esmeraldas, entre otros objetos).Respecto al intento de robo en el edificio de calle Corrientes,accedió a escuchas telefónicas por parte de uno de los cabecillas de una de las bandas, Jonathan "Chocho" Roda, con uno de los “enviados” a robar, Nahuel Nicola “Win”.Durante varios minutos dialogan sobre cómo fue el robo, qué había dentro del departamento y cómo debieron escapar porque llegó la Policía.: Si hermano, todo mal. Pero no te das idea la cantidad de caca (dinero) que había. Caca brillante (joyas), caca copada, caca verde (dólares). No te das una idea. No tocamos nada”.JR: ¿Pero llegaron o no llegaron?: Entramos, ganamos, todo bien y nos golpeó la puerta “Las Marías” (policías), a los cinco minutos que entramos. Querían entrar, no sabés, todo mal. Había una banda de monedas, pero mucho. Era cosa de no creer.JR: ¿Pero la vieron y todo o no?: Sí, la vimos y todo. La pusimos arriba de la mesa, en 10 minutos le habíamos dado vuelta la casa. Y no podíamos sacar nada. Nos tuvimos que colgar de un tercer piso Jona, tirarnos por cables.JR: ¿Y no la podían descartar por ningún lado?: No, no, no. Una película fue.JR: ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Por la camioneta? ¿cómo estaba?: Polarizada, bien estacionada afuera. Los vecinos han escuchado, pasa que el viejo gritó mucho y encima era medio curpulento.JR: 220 no más había que darle (sugiriendo que había que electrocutarlo).En otro de los audios se puede escuchar a Jonathan Roda hablando con su madre, Liliana Holotte "Pancha". Allí critican a la Policía y aseguran que uno de los funcionarios "se merece un balazo en la cabeza".